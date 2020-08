Mitte Oktober soll die neue Spielzeit in der Basketball-Bundesliga starten. Das Jahr 2020 und die Corona-Pandemie hat für viele Erstliga-Vereine enorme Auswirkungen. Ulms Geschäftsführer Thomas Stoll spricht über die schwierige Lage im deutschen Basketball.

Anfang Oktober soll die Basketball-Saison 2020/2021 mit dem nationalen Pokalwettbewerb beginnen. Bis dahin bleibt den Bundesliga-Vereinen Zeit, sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten und sich personell entsprechend aufzustellen. Laut Thomas Stoll, Geschäftsführer beim Basketball-Bundesligisten Ratiopharm ulm, ist dies in Zeiten von Corona ein schwieriges Unterfangen, wie er in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erläutert. "Wir haben eine weltweite Finanzkrise. Da fragt man sich, wie es sein kann, dass viele Spieler in Spanien, in Frankreich und in der Türkei unterschreiben. Die Etats dort müssten genauso sinken wie unsere, aber das sehen wir nicht".

"Funktioniert das nicht, fehlt uns Geld"

Stoll spricht damit Vereine an, die "eher Mäzen-finanziert" sind, wie beispielsweise der italienische Basketballverein Olimpia Milano, der von Modedesigner Giorgio Armani finanziell unterstützt wird. Im deutschen Basketball ist so etwas nur schwer vorstellbar. Partner und Sponsoren müssen täglich zufriedengestellt werden, um deren Unterstützung aufrechtzuerhalten und auch Zuschauer-Einnahmen bei Heimspielen sind extrem wichtig. "Funktioniert das nicht, fehlt uns Geld", so Stoll.

Dennoch ist der 53-Jährige zuversichtlich, dass seine Mannschaft für die neue Saison gewappnet sein wird. "Wir suchen Leute, die zu uns passen, die international spielen wollen und dafür bereit sind, auf Geld zu verzichten. Je länger man wartet, desto mehr steigt die Bereitschaft dazu". Darüber hinaus hat man in Ulm mit John Petrucelli, Trey Landers, Troy Caupain und Isaiah Wilkins bereits vier amerikanische Spieler verpflichtet.

Nichtsdestotrotz lautet die Devise in der Donaustadt: konservativ wirtschaften. Das trifft auch auf die Vereine in Gießen, Bayreuth oder Crailsheim zu. Andere Klubs wie Oldenburg oder Ludwigsburg machen laut Stoll einen richtig guten Job. "Man sieht, dass diese Vereine investieren können. Sie haben bereits hochkarätige Namen verpflichtet". Auch von Bamberg und Bayern München erwartet der Ulmer Geschäftsführer einiges.

Finanzielle Chancengleichheit und Gehaltsverzicht der Spieler

Für die kommende Saison sieht Stoll auch beim Thema finanzielle Chancengleichheit ein Problem. "Wenn Thüringen fünftausend Zuschauer erlaubt und Bayern hundert, macht das bei zwanzig Heimspielen einen Unterschied von fast zwei Millionen Euro. Das sind Welten". Auch in Hinsicht auf die Verträge der Spieler entstehen durch die aktuelle Pandemie-Situation Herausforderungen. Bei vielen Vereinen müssten Spieler für eine bestimmte Zeit auf Teile ihres Gehalts verzichten. "Es wird Spieler geben, die dies akzeptieren. Aber ich bin im Wettbewerb mit Europa und kriege solche Forderungen am Markt nicht durchgesetzt", so Stoll.

In Ulm sind jedoch keine Streitfragen mehr offen. "Wir haben unsere Spieler nach Hause geschickt, als absehbar war, dass die Saison nicht weitergeht. Die meisten haben sich erkenntlich gezeigt, dass im Gesamtpaket jeder auf etwas verzichtet", so Stoll. Der Ulmer Geschäftsführer zeigt allerdings auch für die Spieler Verständnis, die für mehr Geld woanders spielen. "Die Jungs sind Profis. Dies ist ihr Leben, ihre Zukunft. Genauso müssen wir schauen, dass wir am Ende der Saison nicht die weiße Fahne hissen müssen".

Verträge mit Ausstiegsklauseln: Eine risikobehaftete Strategie

Um ein solches Szenario zu vermeiden, setzen Vereine wie ratiopharm ulm vermehrt auf Verträge mit Ausstiegsklauseln. Dies birgt jedoch auch immer gewisse Risiken. Die Donaustädter hatten in der Hinrunde der letzten Spielzeit mit Zoran Dragic den erfolgreichsten Korbschützen der Liga im Team und mussten ihn im Januar nach Spanien ziehen lassen. "Wir gehören nicht zu den finanzkräftigsten Teams der Liga und haben trotzdem zuletzt im Halbfinale gestanden. So etwas geht nur, wenn man Risiken eingeht. Das geht manchmal gut und manchmal geht es nicht gut", so Stoll.

Ähnlich wie bei Zoran Dragic scheint es mit Kylian Hayes abzulaufen. Der junge Aufbauspieler aus Frankreich ist in die USA gereist, um an der Verteilung der Nachwuchsspieler auf die Klubs der NBA (Amerikanische Basketball-Liga) teilzunehmen. Stoll geht davon aus, dass Hayes, der noch zwei Jahre Vertrag in Ulm hat, nächste Saison in Amerika spielen wird. "Wir erwarten, dass er in die NBA geht. Dafür gibt es Ausstiegsklauseln".

Nachwuchsarbeit im neuen Orange Campus

Gerade Hayes war die beste Werbung dafür, dass man in Ulm junge vielversprechende Spieler weiterentwickeln und ausbilden kann. Um diesem Motto weiterhin gerecht zu werden, hat man mit dem Orange Campus ein modernes und komplexes Trainingszentrum erbaut. Aus wirtschaftlicher Sicht entstehen dadurch jedoch weder Vor- noch Nachteile für den Verein. "Wir haben wegen des Baus nie weniger Geld für die Bundesliga gehabt, und wir werden deshalb nun auch nicht mehr haben", so Stoll. Vielmehr möchten die Ulmer im Orange Campus talentierte Nachwuchsspieler ausbilden und in diesem Sinne vom neuen Trainingszentrum profitieren.