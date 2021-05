Die Ulmer Basketballer stehen im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Dort treffen die Schwaben auf Alba Berlin. Nach den starken Auftritten im Viertelfinale träumen die Ulmer von ihrer ersten Finalteilnahme seit 2016.

Knapp drei Meter hinter der Dreierlinie fordert er mit ausgebreiteten Händen den Ball. Das Anspiel gelingt, Per Günther macht einen Schritt nach vorne und setzt dann zu einem Wurf an. Die Körperhaltung ist aufrecht, der Wurfarm steht in einem optimalen Winkel zum Korb. Bevor der Ball seine Hände verlässt, setzt Günther zu einem leichten Sprung an. Die auffälligen grünen Schuhe heben sich einige Zentimeter vom Hallenboden ab. Dann fliegt der Ball durch die Arena und landet punktgenau im Korb.

Nur wenige Sekunden später wird Günther erneut angespielt. Es gelingt ihm, die exakt gleiche Bewegung wieder optimal auszuführen und den Ball erneut von der Dreierlinie im Korb zu versenken.

Per Günther: Je oller, je doller

Im vierten Playoff-Viertelfinalspiel gegen Oldenburg war der 33-Jährige Kapitän und Spielmacher maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt. Innerhalb von drei Minuten verwandelte er drei Dreier und brachte somit sein Team nach einem zwischenzeitlichen Elf-Punkte-Rückstand wieder heran. Am Ende sicherten sich die Ulmer das Ticket für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Obwohl sie als Hauptrunden-Sechster in die Playoffs einzogen waren, spielten sie gegen die favorisierten EWE Baskets Oldenburg, Dritter der Hauptrunde, eine souveräne Viertelfinal-Serie.

Jetzt treffen die Ulmer im Best of Five-Modus im Halbfinale auf den aktuellen deutschen Meister Alba Berlin. Nach dem Erfolg gegen Oldenburg war erst mal Regeneration angesagt. Angesichts des in diesem Corona-Jahr sehr eng terminierten Spielplans ist es nicht nur für Per Günther wichtig, "einige Körner zu sammeln."

Mit Dreierwürfen gegen den Angstgegner

In den jetzt anstehenden Halbfinals gegen das favorisierte Team von Alba Berlin könnte womöglich die Quote von der Dreierlinie eine entscheidende Rolle spielen. Die Ulmer sind in dieser Saison die Mannschaft mit der besten Dreierquote. Die Dreierwürfe von Andreas Obst, Dylan Osetkowski oder auch Per Günther sind für den Erfolg des Teams essenziell.

Termine Playoff-Halbfinale (Best of Five-Modus) 1. Spiel Alba Berlin - ratiopharm Ulm | So., 30.05., 14:00 Uhr

2. Spiel Alba Berlin - ratiopharm Ulm | Di., 01.06., 20:30 Uhr

3. Spiel ratiopharm Ulm - Alba Berlin | Do., 03.06., 20:30 Uhr

4. Spiel ratiopharm Ulm - Alba Berlin | Sa., 05.06., 20:30 Uhr (evtl.)

5. Spiel Alba Berlin - ratiopharm Ulm | Mo., 07.06., 20:30 Uhr (evtl.)

Dies ist umso bedeutsamer, da die Hauptstädter so etwas wie der Angstgegner der Ulmer sind. Seit März 2017 warten die Schwaben auf einen Erfolg und sind seit elf Spielen gegen die Berliner sieglos. Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath sieht genau darin die Chance für seine Mannschaft: "Wir gehen mit der Einstellung in das Spiel, dass wir nichts zu verlieren haben".

Der Traum vom ersten Meistertitel

Mit Luke Sikma, Johannes Thiemann und Louis Olinde sind bei den Berlinern zudem gleich drei wichtige Akteure aufgrund von Verletzungen für den Halbfinal-Auftakt fraglich.

Doch verstecken müssen sich die Ulmer nicht. Das erste Spiel am Sonntag in Berlin (14 Uhr) wird vermutlich vor 1.000 Zuschauern stattfinden. Ein guter Start in die Serie könnte die Ulmer beflügeln und ein kleiner Schritt auf dem Weg zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte werden.