Ratiopharm Ulm kann das Finale gegen Bayern ausgleichen

Mit einer überzeugenden Leistung kann Ratiopharm Ulm das Playoff-Finale der Basketball-Bundesliga ausgleichen. Überragender Mann der Schwaben war einmal mehr Karim Jallow.

Karim Jallow traf und traf und traf - aus dem Feld, von jenseits der Dreier-Linie und dann auch noch per Dunking. Der gebürtige Münchner steuerte 23 Punkte zum 79:64-Sieg von Ratiopharm Ulm gegen den FC Bayern Basketball bei - hinzu kamen sechs Rebounds und sechs Steals. In der Best-of-five-Serie im Finale der Basketball-Bundesliga steht des damit 1:1.

Ulm hat Mühe gegen starke Bayern-Abwehr

Nach der Niederlage im ersten Spiel (66:82) stand Ulm im zweiten BBL-Playoff-Finale schon mit dem Rücken zur Wand. Dennoch begann das Team von Trainer Ty Harrelson sehr zaghaft. Den direkten Weg zum Korb haben die Bayern häufig zugestellt, doch aus dem Feld heraus haben die Ulmer selbst einfache Würfe häufig vergeben. Insbesondere die Dreier-Schützen, die Ulm in der regulären Saison noch so stark gemacht haben, spielten in dieser Phase nicht auf dem gewohnten Niveau. Dennoch gelang es den Ulmern in der Schlussphase des ersten Viertels noch einmal aufzuholen. Vor allem Alfonso Plummer und Marcio Santos sorgten dafür, dass die Schwaben nach dem ersten Viertel mit nur einem Punkt in Rückstand waren (21:22).

Ulm nahm den Schwung mit ins zweite Viertel und ging durch Karim Jallow das erste Mal in Führung (23:22). In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich keines der beiden Teams so richtig absetzen konnte. Der 35:37-Halbzeit stand war die logische Folge.

Ulm mit starkem Lauf im dritten Viertel

Nach der Pause drehte Ulm auf. Nach ausgeglichenem Beginn stellte der Meister von 2023 die Bayern-Offensive vor immer größere Probleme. Die Fehlwürfe der Münchner - Bayern erzielte im gesamten dritten Viertel nur sieben Punkte - ermöglichten den Ulmern einen Rebound nach dem anderen. "Ulm kam mit sehr viel Energie raus", sagte Bayern-Guard Justus Hollatz. "Ulm wollte es heute etwas mehr." Durch schnelles Umschaltspiel konnten Justinian Jessup und Co. Stück für Stück davonziehen. Nach einem Dreier des US-Amerikaners ging Ulm mit einer 56:44-Führung ins letzte Viertel.

Auch dort gelang es den Bayern nicht, den Ulmer Lauf zu stoppen. Unter Druck versuchte das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert die Dreier zu erzwingen. Doch die Quote fiel und fiel. Ulm spielte sich in einen Rausch und konnte die Führung weiter ausbauen. Das 79:64 war auch ein in dieser Höhe verdienter Sieg für Ratiopharm Ulm gegen vor allem offensiv desolate Bayern. Das dritte von maximal fünf Spielen steigt am kommenden Samstag, um 20 Uhr, in München - die Mannschaft mit drei Siegen ist Deutscher Meister.