Ulm lässt Saraf und Essengue die Wahl: Meister-Matchball oder NBA-Draft?

per Mail teilen

ratiopharm Ulm kann sich am Dienstag (24.06.2025) zum Deutschen Basketball-Meister krönen. Werden Ulms Talente Ben Saraf und Noa Essengue gegen den FC Bayern spielen?

Meister-Matchball oder NBA-Draft? ratiopharm Ulm hält sich im Bezug auf einen Einsatz seiner Top-Talente Ben Saraf und Noa Essengue im womöglich entscheidenden Finalspiel der Basketball-Bundesliga bedeckt. "Man wird erst in der Halle sehen, wer auf dem Feld steht", sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath vor dem vierten Duell am Dienstag (ab 20 Uhr im Livestream auf SWR Sport) mit Titelverteidiger Bayern München.

Ulmer sind immer noch verärgert

Die Ulmer hatten einen Antrag gestellt, die Finalspiele vier und fünf (24. und 26. Juni) zu verlegen, damit Essengue und Saraf sowohl beim NBA-Draft in New York (25. und 26. Juni) als auch bei den BBL-Finalspielen dabei sein können. Essengue (18) gilt bei der Talenteauswahl als Top-10-Kandidat, und auch Saraf (19) könnte schon in der ersten Runde ausgewählt werden. Der Antrag wurde von der BBL abgelehnt, auch die Bayern hatten nicht zugestimmt.

Leibenath erneuerte seine Kritik an der Liga. Man bleibe bei der "deutlichen Positionierung", sagte er vor dem Duell am Dienstag, das zum zweiten Meistertitel für Ulm nach 2023 führen könnte: "Unser Vorwurf geht eindeutig an die Liga, die mit der Terminierung unsere Spieler zwischen ihren Träumen aufreibt."

Saraf und Essengue haben die "freie Wahl"

Ulm habe den Spielern die "freie Wahl gelassen" und poche "nicht auf Vertragsinhalte". Man habe eigentlich erwartet, dass die Münchner zustimmen. "Man möchte doch immer gegen die beste vollzählige Gegnermannschaft gewinnen", sagte Leibenath.

Deshalb habe er, angesprochen auf etwaige Fanreaktionen, keine Bauschmerzen, wenn die Mannschaft von Weltmeistertrainer Gordon Herbert ausgepfiffen würde. "Aber ich denke, wir haben ein faires Publikum", fügte er hinzu.

Ulm führt in der Finalserie, in der im Best-of-five-Modus gespielt wird, mit 2:1 und könnte mit einem Heimsieg den zweiten Titel der Vereinsgeschichte perfekt machen. Die Mannschaft von Ty Harrelson ist in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen.