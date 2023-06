ratiopharm Ulm - trotz Meisterschaft keine Euroleague

Die Basketballer von ratiopharm Ulm spielen in der kommenden Saison im Eurocup. Für den stärksten Vereinswettbewerb, die Euroleague, erhielten die Schwaben trotz Deutschen Meistertitels keinen Startplatz.

"Es ist leider nicht mehr so, dass der Deutsche Meister automatisch im höchsten internationalen Wettbewerb spielen kann", bedauerte Thorsten Leibenath kürzlich in einem Interview mit "schwäbische.de". Der Sportdirektor von ratiopharm Ulm ahnte da schon, dass seine Mannschaft - trotz Deutschen Meistertitels - wohl keinen Startplatz in der Euroleague, dem bedeutendsten europäischen Vereinswettbewerb, erhalten werde.

ratiopharm Ulm startet erneut im Eurocup

So kam es nun auch. Am Donnerstagmittag gaben sowohl die Euroleague als auch der Eurocup ihre Teilnehmer für die kommende Saison bekannt. ratiopharm Ulm wird, wie in den vergangenen Jahren auch, wieder im Eurocup an den Start gehen. Der Eurocup ist von der Leistungsdichte vergleichbar mit der Basketball Champions League, die beiden Wettbewerbe konkurrieren um den Titel des zweitstärksten europäischen Vereinswettbewerbes.

Bayern München und Alba Berlin spielen wieder in der Euroleague

Die deutschen Vertreter in der Euroleague sind erneut Bayern München und Alba Berlin – zwei Mannschaften, die gegen ratiopharm Ulm in den Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) deutlich unterlagen. Möglich ist dies, da es sich bei der Euroleague um eine zumindest teilweise geschlossene Liga handelt, die ihre 18 Startplätze über Lizenzen und Wildcards vergibt. Bayern München besitzt eine sogenannte A-Lizenz und hat damit ein festes Teilnahmerecht. Alba Berlin erhält, wie in den vergangenen Jahren, eine Wildcard.

Ligen-Wirrwar im europäischen Vereinsbasketball

Neben der Euroleague, dem Eurocup und der Basketball Champions League gibt es mit dem FIBA Europe Cup sogar noch einen vierten europäischen Vereinswettbewerb. Dabei stehen die Basketball Champions League und der FIBA Europe Cup unter dem Dach des europäischen Basketballverbandes FIBA Europe. Euroleague und Eurocup werden hingegen von der „Euroleague Basketball“ ausgetragen. Diese ist eine Klub-Vereinigung, die in Form eines privatwirtschaftlichen Unternehmens strukturiert ist und in Konkurrenz zur FIBA steht.