Ulmer Basketballer verlieren 93:94 gegen Gran Canaria

Für die Zuschauer war das Eurocup-Spiel in der Neu-Ulmer Arena am Dienstag ein toller Basketball-Abend - nur leider ohne Happy End.

In einer unterhaltsamen, munteren und spannenden Partie verloren die Ulmer gegen den Tabellenführer von den Kanaren am Ende unglücklich mit 93:94. Eine halbe Minute vor Schluss lagen die Gastgeber noch in Führung, spielten dann aber nicht mehr clever genug, bekamen unter anderem beim Einwurf den Ball nicht an den Mann, und kassierten noch zwei Körbe. Aus der letzten Angriffschance erspielten sich die ratiopharm-Korbjäger keinen wirklich guten Wurf mehr.

Trotzdem war es aus Ulmer Sicht eine starke Leistung mit 17 verwandelten Dreiern. Die Trefferquote aus der Distanz war mit 57 Prozent höher als aus dem Nahberich. Die Gäste von der Insel punkteten häufig aus der Zone mit ihren zwei 2,18 und 2,19 Meter großen Centerspielern. Bester Ulmer war der erst 18-jährige Fedor Zugic mit 22 Zählern. Er beeindruckte mit seinem bislang besten Spiel im ratiopharm-Trikot.

In der Eurocup-Gruppe B nimmt Ulm nun den siebten Platz von zehn ein mit einer Bilanz von sechs Siegen und neun Niederlagen. In einer Woche geht es weiter, am 22. März in Bourg en Bresse in Frankreich.