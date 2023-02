Sieg im Eurocup: ratiopharm Ulm schlägt Bursa

Schwach angefangen, dann immer stärker geworden und am Schluss nochmal kurz gezittert: ratiopharm Ulm gewinnt sein Eurocup-Heimspiel gegen Bursa 92:86.

Für die 2.700 Zuschauer in der Neu-Ulmer Arena war es am Mittwoch ein unterhaltsamer und schöner Basketballabend, der eine Menge zu bieten hatte. Überragender Mann war Centerspieler Bruno Caboclo, der 33 Punkte erzielte. Ulm festigt seinen Aufwärtstrend und feiert den fünften Sieg in Folge.

Viele Fehler bei ratiopharm Ulm im ersten Viertel

Im ersten Viertel war allerdings noch wenig Ulmer Glanz zu sehen. Die Gäste aus der Drei-Millionen-Einwohner-Stadt in der Türkei gingen energischer zum Korb als ihre Gastgeber. Ulm versuchte sein Glück eher aus der Distanz, was zumindest teilweise mit Brandon Paul gelang. In der Schlussphase des ersten Abschnitts reihten sich aber gleich mehrere Fehler der ratiopharm-Korbjänger aneinander. So stand es 18:26.

Der Ulmer Aufbauspieler Juan Nunez in Aktion. Es war nicht einfach, gegen Bursaspor zu gewinnen IMAGO Imago / Michaela Merk

Im zweiten Viertel blieb die Reboundschwäche ein Problem. Ulm gestattete den Türken allein elf Offensivrebounds in der ersten Halbzeit. Mehrere hunderte türkische Anhänger sangen lautstark in der Arena, als der Ulmer Rückstand auf zehn Punkte wuchs. Doch dann wurde das Spiel der Gastgeber besser und bot spektakuläre Highlights. Yago dos Santos mit einem Spinmove, eine Drehung beim Dribbeln, und passte dabei den Ball hinter dem Rücken weiter auf den freien Mann. Oder ein hoher Pass von Nunez auf den einfliegenden Caboclo, der den Ball in der Luft durch die Reuse hämmerte, während er gleichzeitig auch noch gefoult wurde. Zur Halbzeit betrug der Ulmer Rückstand noch sechs Zähler (44:50).

Nach Zehn-Punkte-Führung wurde es noch einmal spannend

Ab dem dritten Viertel wurden die Ulmer bei den Rebounds deutlich besser. Brandon Paul traf Dreier. Bruno Caboclo verwandelte die Würfe aus der Nahdistanz. 66:66 hieß es nach 30 gespielten Minuten.

Das Schlussviertel wurde zunächst zu einem offenen Schlagabtausch und einen spannenden Hin und Her. Brandon Paul versenkte seinen sechsten Distanzwurf. In der Zone konnten die Ulmer immer wieder Bruno Caboclo anspielen, der hochprozentig seine Würfe traf. Als noch eine Minute und 18 Sekunden zu spielen waren, führte Ulm 90:80. Doch wer das Spiel entschieden sah, rechnete nicht mit den Comeback-Qualitäten der Türken, die mit zwei schnellen Dreiern die Partie nochmal spannend machten. Nur noch 90:86. Da waren noch 38 Sekunden übrig. Allerdings erntete nun das Team Frutti Extra Bursaspor keine Extra-Früchte mehr. Ulm konnte den Vorsprung verteidigen. Es war der achte Ulmer Sieg im Eurocup bei fünf Niederlagen.