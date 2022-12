Eurocup: Ulmer Basketballer besiegen Bourg-en-Bresse

per Mail teilen

Die Ulmer Basketballer haben am Mittwochabend auf europäischer Bühne überzeugt und Spitzenreiter Bourg-en-Bresse aus Frankreich 110:98 besiegt.

Die Ulmer zeigten bei ihrem Auftritt eine sehenswerte Offensiv-Gala mit spektakulären Dunkings und zahlreichen Distanztreffern. Die 2.100 Zuschauer, die sich über vereiste Straßen auf den Weg in die Neu-Ulmer Arena gemacht hatten, hatten ihren Spaß an der Partie, in der insgesamt mehr als 200 Punkte erzielt wurden.

Juan Nunez zeigt gegen Bourg-en-Bresse eine starke Leistung und erzielt ingesamt 16 Punkte IMAGO Imago / Nordphoto

Dabei musste Ulm ohne etatmäßigen Center antreten. Nachdem sich auch noch der zuletzt gefeierte Nicolas Bretzel leicht verletzt abmelden musste, fielen alle drei Centerspieler aus. Die Gastgeber waren gezwungen, sich auf der größten Position mit zwei Nachwuchsspielern zu behelfen.

Ratiopharm Ulm spielt befreit auf

Doch gegen den Tabellenführer der Eurocup-Gruppe A trat man offensichtlich nach dem Motto "Wir haben nichts zu verlieren" an. Ratiopharm Ulm spielte befreit auf, traf hochprozentig Dreier. Nach einem schönen ersten Viertel führten die Schwaben 31:26.

Dem 18-jährigen Juan Nunez gelangen als Aufbauspieler neun Punkte quasi im Alleingang. Der Ulmer Vorsprung wuchs. Neuzugang Brandon Paul zeigte in seinem ersten Spiel in der Arena mit drei Dreiern in Folge sein Können. Zur Halbzeit hieß es 63:47.

Auf eine allzu intensive Verteidigung hatten beide Teams von Anfang an keinen großen Wert gelegt. Das muntere Körbeschießen ging auch in der zweiten Halbzeit weiter, wobei die Franzosen allmählich den Druck steigerten. Nach einer Schwächephase betrug der Vorsprung der Ulmer noch neun Punkte (86:77).

Ulm trifft insgesamt 19 Dreier

Im letzten Viertel kämpften beide Seiten intensiv. Aber der Tabellenführer konnte den Offensivzug der Gastgeber nicht mehr stoppen, auch nicht, nachdem Topscorer Yago dos Santos (18 Punkte) fünf Minuten vor Spielende verletzt vom Feld musste. Die ratiopharm-Korbjäger verwandelten insgesamt 19 Dreier - bei einer starken Trefferquote von 52 Prozent. Die nächste Herausforderung folgt am Sonntag beim Bundesliga-Heimspiel gegen den Deutschen Meister Alba Berlin.