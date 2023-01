Starker Jallow reicht nicht: Ulm verliert gegen Spitzenreiter Bonn

per Mail teilen

Die Basketballer von ratiopharm Ulm unterlagen am Dienstagabend den Telekom Baskets Bonn. Mit der Niederlage verlieren die Ulmer den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

28 Punkte von Topscorer Karim Jallow reichten den Basketballern aus Ulm nicht, um den Favoriten aus Bonn ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die Gäste konnten drei der vier Viertel für sich entscheiden und gewannen am Ende mit 101:92 (25:18, 27:25, 30:25, 19:24). Bester Werfer für Bonn war der US-Amerikaner Tyson Ward mit 18 Punkten.

Durch die Heim-Niederlage am 13. Spieltag stehen die Ulmer bei fünf Siegen und acht Niederlagen. Damit verpasste es das Team von Trainer Anton Gavel, einen Schritt in Richtung Playoff-Ränge zu machen. Als Tabellenzwölfter liegen die Ulmer zumindest für eine Nacht vier Plätze hinter Würzburg auf Rang acht, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde.