Ulmer Basketballer mit Überzeugung in die Playoffs: Alles ist möglich

Die Basketballer von ratiopharm Ulm bereiten sich auf die Playoffs vor. Spieler und Trainer sind sich sicher: Im Kampf um die Meisterschaft ist alles möglich. Erster Gegner im Viertelfinale ist Berlin.

Dienstagvormittag im Orange Campus, dem Trainingszentrum der Ulmer Basketballer an der Donau. Die erste Einheit nach dem Auswärtssieg in Hamburg steht an. Damit beginnt die Vorbereitung auf die Playoffs - die Endrunde der besten acht Teams um die Deutsche Meisterschaft in der Bundesliga. Head Coach Ty Harrelson ruft die Spieler zum Kreis zusammen und spricht über eine Leiter, bei der man auch nicht gleich auf die oberste Sprosse hüpfe. Schritt für Schritt soll es gehen, mahnt er. Mit Energie und voller Konzentration, damit man nicht stolpert auf dem Weg nach oben. Step by step, lautet seine Devise.

Coach Harrelson: "Spielen eine fantastische Saison"

Das sagt Harrelson auch bei der Pressekonferenz vor Journalisten, wohlwissend, dass sein Team als Hauptrundenzweiter mit Konkurrent Bayern München als Favorit auf den Meistertitel gehandelt wird. Der amerikanisch-australische Coach attestiert seinen Spielern einen "great job". Er habe die vergangenen acht Monate genossen. "Es war eine fantastische Saison bislang", sagt er. "Wie wir derzeit Basketball spielen, wie wir zusammenhalten, auch in der Umkleide", das stimme ihn optimistisch. Er habe ein gutes Gefühl. Deshalb sei auch alles möglich.

Coach Ty Harrelson inmitten seiner Spieler. Zu Beginn des Trainings beschreibt er das Bild einer Leiter, bei der man auch nicht gleich auf die oberste Sprosse hüpft, sondern Schritt für Schritt vorgeht, um ganz oben anzukommen. So will sich das Ulmer Team in den Playoffs der Deutschen Meisterschaft nähern. SWR

Die Ulmer Basketballer sind besonders zuhause stark, haben 15 von 16 Heimspielen gewonnen. "Da ist das Heimrecht zu Beginn der Playoffs von großem Vorteil", meint Flügelspieler Karim Jallow. Die Unterstützung von den Rängen sei in diesem Jahr sehr groß. "Die Fans waren von Anfang an auf einem richtig krassen Energie-Level", so Jallow. Nur in einem Fall würden die Ulmer während der Playoffs keinen Heimvorteil haben - wenn sie im Finale um die Meisterschaft gegen den Tabellenführer Bayern München antreten müssen.

Jallow schon 2023 Meister mit Ulm

Karim Jallow wurde schon 2023 mit Ulm Deutscher Meister. "Wenn man das Gefühl einmal hatte, will man es wieder haben", meint er. Trotz Step-by-step-Devise seines Trainers blickt Jallow gleich nach ganz oben. "Mit diesem Team ist sehr, sehr viel möglich." Im Vergleich zu 2023 sei die Mannschaft jetzt stärker besetzt, die Stimmung und das Zusammenspiel noch besser. Anders als in der Überraschungssaison vor zwei Jahren, als die Ulmer nur mit Ach und Krach überhaupt in die Playoffs rutschten, ist jetzt, dass der Club "nicht mehr Underdog sondern ein bisschen in der Favoritenrolle" ist.

Verletzter Kapitän vielleicht bald wieder fit

Ob der 28-jährige Leistungsträger seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Ulm verlängern wird, will er nicht verraten. "Momentan laufen Verhandlungen. Wir werden sehen", antwortet er knapp und lenkt das Thema lieber auf den verletzten Kapitän Thomas Klepeisz. "Tommy arbeitet sehr hart, um wieder zurückzukommen. Vielleicht schafft er es noch während der Playoffs." Der Kapitän gebe dem Team enorm viel, auch wenn er nicht auf dem Feld stehe. Klepeisz treibt an, tröstet, unterstützt und ist immer für alle da.

Dehnen vor dem Training - im Vordergrund Karim Jallow. Das Team bereitet sich im Orange Campus auf die Playoffs vor. SWR Peter Köpple

Zurück zum Training. Das Team werde sich auf die Playoff-Spiele "ganz normal vorbereiten, wie auf die bisherigen Spiele auch", kündigt der Head Coach an. Nur eben mit noch mehr Fokus, noch mehr Konzentration. Damit will Harrelson auch die Ballverluste angehen. Denn während es in der Offensive läuft, ärgert er sich über die vielen Turnover. "Wir müssen besser auf den Ball aufpassen, sind manchmal beim Passen und Dribbeln zu sorglos. Das müssen wir in den Playoffs besser kontrollieren."

Playoff-Heimspiele am 17. und 24. Mai

Seit Dienstagabend steht fest: Die Ulmer treten im Viertelfinale gegen Alba Berlin an. Die Berliner haben sich mit einem 81:78-Sieg über Weißenfels für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Beim ersten Playoff-Spiel haben die Ulmer am Samstag Heimrecht gegen Berlin. Wer zuerst drei Mal gewinnt, zieht ins Halbfinale ein.