Ratiopharm Ulm gewinnt Krimi gegen Weißenfels

So gut wie am Samstagabend war die Stimmung in der Neu-Ulmer Arena lange nicht mehr. 4.500 Fans feierten lautstark ihr Team nach dem 83:82-Sieg gegen den MBC Weißenfels.

Es war eine sehenswerte Partie mit einer extrem spannenden Schlussphase, in der der Tabellenvierzehnte aus Sachsen-Anhalt mit viel Energie und anfangs hohen Trefferquoten stets dagegen hielt. Noch im ersten Viertel erspielten sich die Gäste mit ihrem couragierten Auftritt eine Zwölf-Punkte-Führung (12:24). Die Ulmer kamen erst allmählich ins Spiel, gingen mit einem starken Schlussspurt der ersten Halbzeit in der letzten Sekunde vor der Pause mit einem Distanztreffer von Per Günther erstmals überhaupt in Führung (49:48).

Kampf unter dem Korb bei einem spannenden Spiel zwischen Ulm und Weißenfels SWR Peter Köpple

Doch in der zweiten Hälfte übernahm wieder der MBC, hielt lange Zeit einen Vorsprung von drei bis sieben Punkten. Und wieder trumpften die Ulmer mit einer guten Verteidigung und starken Würfen in der Endphase auf. Die ratiopharm-Korbjäger übernahmen in der letzten Minute die Führung. Während der neue Center Sean Evans erneut schwach blieb, überzeugte sein junger Ulmer Kollege Nicolas Bretzel mit 18 Punkten. Der 22-Jährige erzielte auch den reichlich umjubelten Siegtreffer 17 Sekunden vor dem Ende. Topscorer bei Ulm wurde Jaron Blossomgame mit 20 Zählern.