Eurocup: Ulm schlägt Podgorica und zieht ins Viertelfinale ein

Mit einer beeindruckenden Energieleistung und viel Kampfgeist holt ratiopharm Ulm gegen Podgorica einen 17-Punkte-Rückstand auf und gewinnt am Ende souverän das Achtelfinale 92:83.

3.700 Zuschauer bejubeln am Mittwochabend den Sieg in der Neu-Ulmer Arena. Nun treffen die Ulmer im Viertelfinale auf Brescia oder Ankara. Der Gegner wird am Donnerstagabend ermittelt.

Nach einem 4:0-Start durch zwei Körbe von Center Bruno Caboclo wird das Ulmer Spiel im ersten Viertel allerdings von Minute zu Minute schlechter. Erst zeigen sich Nervosität und Unkonzentriertheiten im Angriff, danach auch noch Unstimmigkeiten in der Abwehr. Die Gäste aus Montenegro treffen auch nicht immer. Aber es wird ihnen leicht gemacht, davon zu ziehen. 16:30 liegen die Ulmer nach dem ersten Abschnitt zurück.

Rückstand von ratiopharm Ulm wächst auf 17 Punkte an

Der Rückstand erhöht sich noch auf 17 Punkte in einem Spiel, in dem es immerhin ums Überleben im europäischen Wettbewerb geht. Diese eine Partie entscheidet, wer ins Viertelfinale kommt und wer ausscheidet. Dann gelingt den ratiopharm-Korbjägern eine kleine Aufholjagd. Noch keine Glanzvorstellung, aber das Bemühen ist klar erkennbar. Bis zur Halbzeitpause pendelt sich der Rückstand bei zehn Punkten ein. Bei Podgorica sticht Erick Green mit 17 Punkten heraus, bei Ulm Fedor Zugic, der jeden seiner Würfe im Korb versenkt und auf 14 Zähler kommt.

Fedor Zugic (ratiopharm Ulm) war vor allem in der ersten Halbzeit kaum aufzuhalten. Er erzielte 14 Punkte und traf dabei all seine Wurfversuche. IMAGO Imago / Langer

In der Kabine beim Pausenstand von 42:53 muss Trainer Anton Gavel seine Schützlinge daran erinnert haben, dass es hier um Alles oder Nichts, um Weiterkommen oder Ausscheiden geht. Denn die Ulmer Jungs kommen mit einer ganz anderen Körpersprache zurück aufs Parkett, erhöhen den Druck auf den Gegner und gehen Mitte des dritten Viertels durch einen Dreier von Thomas Klepeisz erstmals wieder in Führung (61:59). In den letzten sechs Sekunden des Viertels rennt Juan Nunez mit dem Ball über das ganze Feld und schließt mit einem Korbleger zum umjubelten 68:62-Zwischenstand ab.

Brandon Paul fühlt sich wohl im Kampfmodus und dreht auf

Die Gäste aus der Hauptstadt Montenegros wehren sich zunächst im Schlussviertel. Spannung liegt in der Luft, die Partie wird härter und umkämpfter. Doch dann läuft bei den Ulmern Brandon Paul heiß, fühlt sich im Kampfmodus sichtlich wohl, erzielt zehn Punkte in nur fünf Minuten. Ulm zieht auf 80:69 weg. In den letzten Minuten gibt es viele Fouls. Podgorica lässt Chancen liegen. Die Ulmer Fans singen schon vor Spielende und feiern lautstark den Einzug ins Eurocup-Viertelfinale.