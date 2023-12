Eurocup-Krimi: Ratiopharm Ulm schlägt Gran Canaria nach Verlängerung

Ein hochklassiger Krimi: Ratiopharm Ulm entscheidet das Eurocup-Drama gegen das bislang ungeschlagene Team aus Gran Canaria nach Verlängerung 103:99 für sich.

Die gut 2.700 Zuschauer in der Neu-Ulmer Arena sehen am Dienstagabend von Anfang an ein europäisches Top-Spiel zwischen dem Deutschen Meister und dem amtierenden und bis dato ungeschlagenen Eurocup-Champion. Auffälligster Spieler im ersten Viertel ist Karim Jallow, der mit zwei Dreiern und zwei Dunkings gleich zehn Punkte markiert. Da die Ulmer am Ende aber auch Chancen liegen lassen, gehen sie mit einem leichten Rückstand (20:24) in die erste kurze Pause.

Zur Halbzeit liegt ratiopharm Ulm 44:49 zurück

Im zweiten Viertel finden die Ulmer weiter in ihren offensiven Rhythmus. Ein tolles Anspiel von Nunez auf Kleipeisz zum freien Dreier funktioniert gleich zwei Mal hintereinander - sechs Punkte in Folge zum 34:28 für die ratiopharm-Truppe. Aber Gran Canaria holt Offensivrebounds, verwertet zweite und dritte Chancen. Außerdem benötigen die Gäste wenig Raum, um ihre Würfe zu versenken. Sie bestrafen kleinste Ulmer Fehler. Der Deutsche Meister spielt zwar gut, aber das kanarische Team unter dem ehemaligen Ulmer Trainer Jaka Lakovic liegt dank höherer Trefferquoten und mehr Rebounds in Führung. Zur Halbzeit 44:49 aus Ulmer Sicht.

Drei Ulmer verteidigen gegen Ferran Barras. Am Ende gewinnen die Ulmer am Dienstagabend knapp 103:99. IMAGO Imago / Nordphoto

In der zweiten Halbzeit geht es munter hin und her. Allmählich gelingt es den Ulmern, in der Defensive noch etwas entschlossener zuzupacken. Mit einem 68:66 geht es in den vierten Abschnitt.

Es bleibt immer eng und spannend. Die ganze Halle reißt es von den Sitzen, als sich Karim Jallow allein durch die gesamte kanarische Abwehr tankt und mit Foul energisch zum 75:72 einnetzt. Nur Sekunden später kassieren die Ulmer einen eiskalten Dreier. Eine bezeichnende Szene für das ganze Spiel. In der letzten Minute bis acht Sekunden vor der Schlusssirene führt ratiopharm Ulm mit drei Punkten. Ulm verpasst es, zu foulen und kassiert einen Drei-Punkte-Treffer zum Ausgleich. Da zeigt die Uhr noch 7,5 Sekunden an. Der letzte Wurf von Juan Nunez geht daneben. 86:86 - Verlängerung.

Juan Nunez mit wichtigen Punkten in der Verlängerung

Mit viel Energie und Kampfgeist gelingt es den Ulmern, in der Overtime einen starken Gegner niederzuringen. Aufbauspieler Juan Nunez sorgt mit einem Korbleger für einen Sieben-Punkte-Vorsprung. Kurz darauf verwandelt er drei Freiwürfe zum 101:93. Da sind nur noch 57 Sekunden übrig - zu wenig für den Champion aus Gran Canaria, um noch einmal wirklich gefährlich zu werden.