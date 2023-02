Eurocup: Ulm verliert nach 20-Punkte-Führung in Badalona

Eine bittere Niederlage für ratiopharm Ulm am Dienstagabend im spanischen Badalona: Die Gäste verspielen im Laufe der zweiten Halbzeit eine 20-Punkte-Führung und verlieren 76:82.

In der 220.000-Einwohner-Stadt Badalona nördlich von Barcelona starteten die Ulmer Gäste gut in die Partie. Nach viereinhalb Minuten hatten sie bereits vier Distanzwürfe verwandelt und führten 14:8. Der Center-Spieler von Joventut Badalona, der 2,17 Meter große Ante Tomic, konnte zwar zwei leichte Treffer in Korbnähe erzielen, wurde fortan aber von den Ulmern besser verteidigt. Überhaupt war die Defensive des ratiopharm-Teams recht stabil. So führte man nach dem ersten Viertel 18:13.

Ratiopharm Ulm erlaubt Spaniern nur 24 Punkte in erster Halbzeit

Der zweite Abschnitt war ebenfalls durch eine solide Verteidigung auf beiden Seiten geprägt. Gleichzeitig gingen die Trefferquoten runter. Ulm und Badalona warfen oft daneben, auch wenn es mal einfachere Würfe waren. Immerhin gestatten die Ulmer den Spaniern nur 24 Punkte in der gesamten ersten Halbzeit. Mit einer 35:24-Führung aus Sicht der Gäste ging es in die Pause.

Am Anfang hatten die Ulmer den Größten aus dem Badalona-Team noch gut im Griff. In der Schlussphase dreht aber Ante Tomic mit seinen 2,17 Meter auf und erzielte insgesamt 16 Punkte. IMAGO Imago / NurPhoto

Die Spanier kamen gut aus der Kabine, konnten etwas verkürzen. Doch dann trafen die Ulmer vier Dreier in Folge (drei mal Yago dos Santos, einer von Robin Christen) und konnten die Führung ausbauen. Nach einem Freiwurf von Karim Jallown lagen die Gäste Mitte des dritten Viertels mit 20 Zählern in Front (56:36). Doch nun begann auch das Badalona-Team seine Distanzwürfe zu treffen. 61:48 stand es nach drei Vierteln.

Am Schluss fielen bei ratiopharm Ulm auch die Dreier nicht mehr

In den ersten knapp vier Minuten des letzten Abschnitts ging bei Ulm plötzlich gar nichts mehr. Mit jedem Fehlwurf wuchs die Unsicherheit. Man haderte mit Schiedsrichterentscheidungen, vertändelte den Ball im Angriff, während sich die Hausherren allmählich in einen Rausch spielten und zum 61:61 ausglichen. Ulm konnte noch eine Zeitlang dank erfolgreicher Distanzwürfe mithalten, musste drei Minuten vor Schluss jedoch die inzwischen stark aufspielenden Spanier davonziehen lassen. Am Ende fielen auch die Ulmer Dreipunktewürfe nicht mehr. Die ratiopharm-Korbjäger hatten es ohnehin deutlich häufiger aus der Distanz (37 Versuche) als aus dem Nahbereich (28) versucht.

Trotzdem noch gute Chancen auf Playoff-Viertelfinale

Das letzte Viertel entglitt den Ulmern komplett und wurde mit 34 kassierten Punkten zum Desaster. Damit ist die jüngste Ulmer Erfolgsserie mit zuletzt sechs Siegen in Folge beendet. Im Eurocup hat man dennoch gute Chancen auf die Playoffs. In der Basketball-Bundesliga geht es am kommenden Samstag weiter mit einem Heimspiel gegen Heidelberg.