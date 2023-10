Eurocup: Ulm gewinnt auch in Ankara

Der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga ist auch in der Türkei erfolgreich und schlägt im Eurocup Ankara 91:78. Im Schlussviertel ist es plötzlich nochmal eng geworden.

Für Ulm beginnt die Partie in der Fünf-Millionen-Metropole Ankara nicht gut. Die ratiopharm-Korbjäger werfen viel daneben, liegen 2:9 nach wenigen Minuten zurück. Vielleicht müssen sie sich erst daran gewöhnen, dass das türkische Publikum jeden Ulmer Ballbesitz mit Pfiffen begleitet. Allmählich wird es besser, auch weil die Gastgeber nicht mehr zu so leichten Punkten kommen. Nach dem ersten Viertel heißt es 16:21 aus Ulmer Sicht. Dass Turk Telekom Ankara erst am Vorabend seinen Cheftrainer entlassen und der Assistenztrainer übernommen hat, merkt man dem türkischen Team nicht negativ an.

Ratiopharm Ulm mit einem starken zweiten Viertel

Doch im zweiten Abschnitt finden dann die Ulmer ins Spiel. In der Defensive packen sie konzentrierter zu. Das Zusammenspiel im Angriff läuft flüssiger. Mit einem Dreier beendet Dakota Mathias einen 11:0-Lauf zur Ulmer 37:28-Führung. Besonders stark und treffsicher spielt aber Point Guard Georginho de Paula auf, erzielt in der ersten Halbzeit insgesamt 16 Zähler. Die Schwaben haben die Partie gedreht und im Griff, gehen mit einem deutlichen Vorsprung (45:33) in die große Pause.

Nach einem guten Start ins dritte Viertel setzt bei Ulm der Schlendrian ein. Drei unnötige Fehler in Folge führen zu drei leichten Dunkings der Gegner. Das Spiel des ratiopharm-Teams macht zunehmend einen ungeordneten Eindruck. Das Geschehen auf dem Feld wird zerfahren mit Fehlern auf beiden Seiten. Da Ulm immerhin noch ein paar Distanzwürfe trifft, bleibt zum Ende des Abschnitts eine 69:58-Führung.

Plötzlich nur noch drei Punkte Vorsprung für Ulmer Basketballer

Mehr über Kampf als über Können kommen die Türken noch einmal zurück, nutzen aus, dass bei den Gästen die Stabilität verloren gegangen ist. Als der Vorsprung auf drei Pünktchen schmilzt (74:71), ist es plötzlich wieder spannend. Ulms Trainer Anton Gavel sieht sich zur Auszeit gezwungen. Sein Appell, mit mehr Konzentration zu Werke zu gehen, fruchtet. Es läuft wieder, während sich Ankara in Einzelaktionen und vielen Fouls verliert. Am Ende bringt ratiopharm den Sieg doch noch deutlich ins Ziel, gewinnt 91:78.

Ein grandioses zweites Viertel hat aus Ulmer Sicht gereicht, um gegen einen mittelmäßigen Gegner den dritten Eurocup-Sieg im vierten europäischen Spiel einzufahren. Bester Werfer wird Georginho de Paula mit 22 Punkten. Weiter geht es in der Bundesliga am Samstag mit dem Derby gegen Ludwigsburg.