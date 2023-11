BBL: Ulm schlägt wackere Würzburger

Plötzlich kommen die Würzburger in den letzten Sekunden auf einen Punkt heran: Doch am Ende holt ratiopharm Ulm den Auswärtssieg bei den Würzburg Baskets und gewinnt 88:83.

Von Anfang an entwickelt sich ein temporeiches, unterhaltsames, schönes Basketballspiel auf beiden Seiten. Durch gute Kombinationen kann sich ratiopharm Ulm zunächst auf 16:9 absetzen. Die Würzburger treffen danach schwierige Würfe und gleichen wieder aus (18:18). Doch Ulm präsentiert sich weiter in bester Offensivlaune und zieht mit Korbleger von Karim Jallow und einem Distanztreffer von Georginho de Paula auf 25:19 davon.

L.J. Figueroa für ratiopharm Ulm besonders stark

Im zweiten Viertel ist die Partie weiterhin ein munteres Hin und Her, wobei die Ulmer Angriffe etwas chaotischer und nicht mehr ganz so geordnet verlaufen. So richtig abschütteln können sie die wackeren Würzburger nicht. Besonders L.J. Figueroa zeigt sich für Ulm treffsicher, erzielt bis zur Halbzeit 15 Punkte. Aber die Franken profitieren in einem energiegeladenen, schnellem Spiel auch von Ulmer Fehlern. Zur Halbzeit haben die Gäste noch eine knappe Führung (45:41).

In der zweiten Hälfte sorgt Karim Jallow mit einem Dreier für den ersten zweistelligen Vorsprung des ratiopharm-Teams (54:44). Doch die kämpferischen Franken halten dagegen, lassen sich vom Deutschen Meister nicht einschüchtern, können verkürzen, schaffen es aber wieder nicht, das Spiel zu drehen. Ulm führt nach dem dritten Abschnitt 64:56.

14-Punkte-Vorsprung im letzten Viertel fast komplett verspielt

Temporeich geht's ins Schlussviertel. Trotz guter Würzburger Angriffe bleiben die Ulmer auch bei eigenen Fehlern cool, haben immer eine Antwort auf Aufholversuche des Tabellenzehnten. Wieder zwingt Karim Jallow mit einem Dreier den Würzburger Coach zu einer Auszeit (77:63). Der Ulmer Sieg scheint mit der 14-Punkte-Führung schon fast sicher. Doch Würzburg hat noch ungeahnte Energie, kommt immer wieder mit Otis Livingston erfolgreich in die Ulmer Zone. Der Vorsprung schmilzt. Die Fans in der Halle treiben die Würzburg Baskets lautstark nach vorne und nach einem weiteren Korbleger von Livingston, bei dem er auch noch gefoult wird, schrumpft die Ulmer Führung auf gerade mal noch einen Punkt. 84:83 bei noch verbleibenden neun Sekunden. Der Deutsche Meister zittert sich zum Sieg mit Freiwürfen von Thomas Klepeisz sowie einem Steal und einem Dunk von L.J. Figueroa. Endstand 88:83. Ratiopharm Ulm bleibt in der Bundesliga Tabellenführer.