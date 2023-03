Ratiopharm Ulm dominiert in Würzburg 82:62

Ein wichtiger Sieg im Playoff-Rennen: Nach einem schwachen Start drehen die Ulmer bei den Würzburg Baskets die Partie mit einer beeindruckenden Verteidigung und gewinnen deutlich.

Die Würzburger kommen besser in dieses wichtige Spiel zweier Tabellennachbarn im Kampf um die Playoffs. Die Gastgeber spielen fokussierter und flüssiger, während den Ulmern immer wieder Fehler unterlaufen oder sie im Angriff einfach zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen. Nach dem ersten Viertel liegen die ratiopharm-Korbjäger 12:20 zurück.

Der Ulmer Centerspieler Bruno Caboclo setzt sich am Korb gegen den Würzburger Filip Stanic durch IMAGO Imago / HMB-Media

Im zweiten Abschnitt wird die Ulmer Verteidigung allmählich besser. Es gelingt zwar den Gästen, den Würzburger Schwung zu stoppen. Doch in der Offensive klappt zunächst immer noch zu wenig. Für die Zuschauer ist es bis dahin kein sonderlich schönes Spiel. Doch Stück für Stück werden die Angriffsaktionen konzentrierter. Bruno Caboclo macht drei Minuten vor der Halbzeitpause mit einem Dunking den Ulmer Zehn-Punkte-Rückstand endgültig wett zum 27:27. In der Schlussphase des zweiten Viertels fallen endlich die ersten Ulmer Dreier nach zuvor zehn erfolglosen Versuchen aus der Distanz. Die Gäste gehen mit einer 39:31-Führung in die Halbzeit.

Ratiopharm Ulm baut Vorsprung auf 23 Punkte aus

Nach der Pause machen die Ulmer genau so weiter, wie sie aufgehört hatten - mit einer bärenstarken Verteidigung. Über volle fünf Spielminuten und 19 Sekunden kassiert ratiopharm Ulm keinen einzigen Korb. Die Würzburg Baskets finden kein offensives Mittel gegen eine stabil und aufmerksam stehende Ulmer Defensive. Die ratiopharm-Korbjäger bauen ihren Vorsprung auf 23 Punkte aus (56:33). Erst danach erholen sich die Gastgeber wieder etwas und können zum Viertelende aufholen (59:43).

Die Ulmer lassen nichts mehr anbrennen und holen direkten Vergleich

Auch in den letzten zehn Spielminuten dominiert Ulm die Partie. Die Würzburger haben an diesem Abend weder die Energie noch das Können, die Abwehr der Gäste ins Wanken zu bringen. Am Ende hat das ratiopharm-Team den Hausherren zwölf Mal den Ball geklaut und weist eine deutliche Überlegenheit bei den Rebounds auf. Nach einem schwachen Start hatten die Ulmer das Spiel in beeindruckender Weise an sich gerissen und nicht mehr hergegeben. Auch der direkte Vergleich geht nach der Hinspielniederlage an ratiopharm Ulm. Die meisten Punkte erzielt Bruno Caboclo mit 16 Zählern.