BBL: Ratiopharm Ulm zieht in Playoffs ein

Mit einem fulminanten 116:86-Heimsieg gegen die Rostock Seawolves zieht ratiopharm Ulm in die Playoffs der Basketball-Bundesliga ein. 5.600 Fans feiern eine starke Leistung.

Die Ulmer Basketballer machen am Freitagabend die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft klar - schon einen Spieltag vor dem Abschluss der Hauptrunde. Der Verein hatte das Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Rostock als "Abend der Entscheidung" tituliert. Die Ulmer erzielen allein in der zweiten Halbzeit 65 Punkte und zeigen sich dabei in Bestform.

Hochklassiges, temporeiches Basketballspiel

Die Partie beginnt mit einem Dreier von Karim Jallow gleich im ersten Angriff. Es sollte der Auftakt werden zu einem rasanten Spiel mit einem bärenstarken Jallow, der bis zum Ende 33 Punkte sammelt und seine sieben Versuche aus der Distanz allesamt verwandelt. Im ersten Viertel entwickelt sich ein temporeiches Spiel mit vielen Highlights auf beiden Seiten. Spielstand 29:29.

Thomas Klepeisz und Karim Jallow feiern sich selbst und den Einzug in die Playoffs nach einen souveränen 116:86-Sieg gegen die Rostock Seawolves. IMAGO Imago / Langer

Auch im zweiten Viertel stehen zwei Teams auf dem Parkett, die sich gegenseitig kaum stoppen können. Rostock trifft hochprozentig von hinter der Dreierlinie. Ulm wird nun variabler und hat bis zur Halbzeit leichte Vorteile. Mit einer 51:46-Führung geht es in die Kabine.

Bei ratiopharm Ulm dreht Karim Jallow auf

Im dritten Viertel gehen zunächst die Gäste erstmals in Führung. Auch sie brauchen unbedingt einen Sieg, um noch die Playoffs zu erreichen. Doch die Verteidigung der ratiopharm-Korbjäger wird besser und vorne dreht Karim Jallow auf, erzielt zehn Zähler in nur fünf Minuten. Beim Stand von 72:59 nimmt der Rostocker Coach eine Auszeit. Doch er kann nicht verhindern, dass seinem Team zunehmend das Spiel entgleitet. Beim 81:64-Zwischenstand nach drei Vierteln ist fast schon die Vorentscheidung gefallen.

Ulmer Fans feiern den Einzug in die Playoffs

Auch im Schlussabschnitt haben die Ulmer das Spiel und den Gegner im Griff. Vorne fallen die Treffer auch aus schwierigen Positionen, hinten werden mit schnellen Händen die Angriffe des Gegners gestoppt. Ulm spielt sich in einen Rausch und hat bereits Mitte des letzten Viertels einen 30-Punkte-Vorsprung (101:71). Da feiern die Fans schon den Playoff-Einzug und singen "Oh, wie ist das schön!"

Am Sonntag reisen die Ulmer zum Tabellenführer nach Bonn zum letzten Hauptrundenspiel. Wahrscheinlicher Gegner in den Playoffs ist dann der amtierende Deutsche Meister Alba Berlin.