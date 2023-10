Ulmer Basketballer gewinnen auch in Hamburg

per Mail teilen

Die Siegesserie von ratiopharm Ulm geht weiter. Die ratiopharm-Korbjäger gewinnen souverän am Samstagabend auch ihr viertes Bundesligaspiel gegen die Hamburg Towers 94:78.

Die Ulmer gewinnen weiter in der Basketball-Bundesliga. Vier Spiele, vier Siege. Nach dem 94:78 bei den Hamburg Towers hat der Deutsche Meister die Tabellenführung übernommen. Die Frühform der Ulmer erinnert bereits an die grandiose Schlussphase in den Playoffs der vergangenen Saison.

Dakota Mathias in der Bildmitte war mit 22 Punkten der erfolgreichste Ulmer Schütze beim 94:78-Sieg in Hamburg IMAGO Imago / Nordphoto

In den ersten zwei Minuten punktet keine Mannschaft. Doch dann finden die Gäste aus Ulm mit einem Distanztreffer von Dakota Mathias zum 3:0 ins Spiel. Kurz darauf haben sie die Partie bereits im Griff, erhöhen mit einem 9:0-Lauf auf 12:4. Der Hamburger Trainer muss bereits die erste Auszeit nehmen. Doch auch danach läuft es beim Deutschen Meister wie geschmiert. Mit einem flüssigen Passspiel nach vorne finden die ratiopharm-Korbjäger immer wieder den freien Mann, der den Ball dann relativ leicht in den Korb befördern kann. Ulm steht gut in der Defensive. Hamburg wirkt hilflos. Als kurz vor der ersten Pause die Ulmer auf 30:10 erhöhen, pfeifen einige Hamburger Fans ihr Team aus.

Coach der Hamburg Towers wird wütend

Auch im zweiten Viertel geht es bei den Schwaben gut weiter. Beim Stand von 41:19 schreit der Hamburger Coach seine Spieler an, sie sollen dann Ball endlich stoppen. Danach wird es tatsächlich für die Towers etwas besser. Ihnen gelingt es häufiger, Lücken in der Ulmer Abwehr zu finden und erfolgreich zum Korb zu ziehen. Eine kleine Hamburger Aufholjagd. Doch die Halbzeitführung für die Ulmer bleibt deutlich (54:37), auch weil bei ihnen zwei Drittel aller Wurfversuche ihr Ziel finden.

Auch ohne den immer noch verletzten Aufbauspieler Juan Nunez geht es nach der Pause für die Ulmer zunächst gut weiter. Doch jetzt treffen auch die Gastgeber. Hoffnung kommt beim Hamburger Publikum auf, als ihr Team den Rückstand verkürzen kann und den Ulmern kleinere Fehler unterlaufen. Das dritte Viertel geht knapp an die Hanseaten, aber die Ulmer führen immer noch 71:56.

Ratiopharm Ulm lässt nichts mehr anbrennen

Es folgt ein munterer letzter Abschnitt mit einigen spektakulären Szenen. Jedoch ist der Deutsche Meister zu abgeklärt und Hamburg zu schwach, um die Partie noch einmal spannend werden zu lassen. Bei Ulm bekommt Philipp Herkenhoff nach langer Verletzungspause wieder erste Minuten auf dem Parkett. Am Ende wird es ein ungefährdeter 94:78-Sieg und damit die Tabellenführung für ratiopharm Ulm, während die Hamburg Towers die siebte Pflichtspielniederlage in Folge hinnehmen müssen. Bester Werfer bei Ulm ist Dakota Mathias mit 22 Zählern.