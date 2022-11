Ulmer Bundesliga-Basketballer gewinnen in Frankfurt

Die Basketballer von ratiopharm Ulm zeigen in der Bundesliga einen klaren Aufwärtstrend und besiegen die Frankfurt Skyliners 97:82. Es ist der dritte Ulmer Sieg im achten Spiel.

Nach dem schwachen Saisonstart orientieren sich die Schwaben nun zur Tabellenmitte, während die Hessen mit nur einem Sieg das Schlusslicht der Tabelle bleiben. Nach drei Vierteln hatte Ulm bereits 22 Zähler Vorsprung und konnte die Partie souverän zu Ende spielen.

Der Ulmer Karim Jallow mit einem starken Zug zum Korb. In dieser Szene am Anfang des Spiels verkürzt er auf 4:5. IMAGO Imago / Eibner

In der ersten Hälfte war es am Sonntagnachmittag in der Frankfurter Ballspielhalle noch eine ausgeglichene und unterhaltsame Partie. Die Gastgeber wirkten wahrlich nicht wie ein Tabellenletzter, dem auch noch drei große Spieler fehlten. Den Frankfurtern machten allerdings zehn Ballverluste zu schaffen. Die Ulmer, bei denen Center Sagabe Konate fehlte, ließen den Ball gut laufen, waren jedoch ab und zu in der Verteidigung etwas nachlässig. Zur Halbzeit hieß es 45:42 für Ulm.

Diesmal ein starkes drittes Viertel für ratiopharm UIm

Oft schon brachen die ratiopharm-Korbjäger in dieser Saison im dritten Viertel ein. Diesmal nicht - ganz im Gegenteil. Hellwach traten die Gäste zu Beginn des dritten Abschnitts auf. Robin Christen versenkte seinen vierten Dreier zum 62:49 Zwischenstand für Ulm. Der Angriffsmotor lief wie geschmiert. Mit 31:12 entschieden die Ulmer das dritte Viertel für sich.

In den letzten zehn Minuten konnten die Frankfurter zwar nochmal auf acht Punkte Unterschied (86:78) verkürzen. Doch ein Distanzwurf von Thomas Klepeisz sorgte zwei Minuten vor dem Ende für die endgültige Entscheidung. Bester Ulmer war Robin Christen mit 18 Punkten.