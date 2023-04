Bittere Niederlage für ratiopharm Ulm in Chemnitz

Ein weiterer Rückschlag und eine bittere Niederlage für die Ulmer Basketballer: Sie verlieren am Freitagabend in Chemnitz 86:92. Es ist die dritte Pleite in Folge.

Das Spiel beginnt ausgeglichen mit schönen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Mit zunehmenden Minuten läuft es bei Chemnitz allerdings etwas besser, vor allem weil die Gastgeber ihre Distanzwürfe treffen, während die Ulmer ihre Dreier meist danebenwerfen. Nach den ersten zehn Minuten liegt die ratiopharm-Truppe 21:26 zurück. Bei ratiopharm Ulm fehlen Frische und Intensität Zu Beginn des zweiten Abschnitts geht zunächst der Chemnitzer Dreier-Regen weiter. Mit dem bereits siebten Distanztreffer erhöhen die Sachsen auf 32:23. Ulm tut sich schwer, gute Würfe herauszuspielen. Zwar gelingt es zwei Mal, den Ball abzufangen und erfolgreich einen schnellen Angriff zu laufen. Doch insgesamt hat das Chemnitzer Spiel deutlich mehr Fluss. Der Ulmer Rückstand wächst auf elf Zähler (34:45). Die Ulmer wirken nach dem schweren Eurocup-Spiel erst zwei Tage zuvor nicht so frisch. Ihnen fehlt die Intensität, um die Partie an sich zu reißen. Halbzeitstand 41:50 aus Ulmer Sicht. Es sieht zwar gut aus. Aber dem Chemnitzer Mindaugas Susinskas gelingt er hier nicht, gegen den Ulmer Center Bruno Caboclo einen Treffer zu erzielen. IMAGO Imago / Eibner Nach der Pause gelingt den Gästen eine bessere Verteidigung. Sie agieren defensiv druckvoller, lassen den Chemnitzern weniger einfache Würfe zu. Und plötzlich fallen die Dreier. Nach drei erfolgreichen Distanzwürfen von Thomas Klepeisz und Yago dos Santos führen die Ulmer plötzlich 60:59. Doch in einem intensiver werdenden Kampf finden die Chemnitzer Antworten. Zum Viertelende liegt ratiopharm Ulm wieder leicht zurück 65:69. Gutes und spannendes Basketballspiel Die 3.600 Zuschauer in der Chemnitzer Messehalle sehen auch im Schlussviertel ein gutes und spannendes Basketballspiel. Ulm kommt ran, Chemnitz zieht wieder leicht davon. Zweieinhalb Minuten vor Schluss steht es 81:83 aus Ulmer Sicht. Doch sie haben nicht die Energie, gegen gute Gastgeber das Spiel endgültig zu drehen und entscheidende Treffer zu setzen. Nach vielen Fouls auf beiden Seiten setzen sich die Chemnitz Niners durch und gewinnen 92:86. Drei Niederlagen in einer Woche Für die ratiopharm-Korbjäger ist es dritte Enttäuschung innerhalb einer Woche - drei Auswärtsniederlagen in Braunschweig, Ankara und Chemnitz. Der Kampf um die Playoffs wird zunehmend schwieriger. Bester Ulmer war Yago dos Santos mit 20 Punkten.