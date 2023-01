Bundesliga: ratiopharm Ulm gewinnt gegen Brose Bamberg 107:87

per Mail teilen

Kleiner Mann ganz groß: der kleinste Spieler, Yago dos Santos, zieht die große Show ab, macht 33 Punkte und führt die Ulmer zu einem souveränen 107:87-Sieg gegen Bamberg.

Dabei hatten die Ulmer zur Halbzeitpause sogar noch zurück gelegen. Am Ende aber feierten die 5.200 Fans in der Neu-Ulmer Arena das wohl schönste Heimspielerlebnis der bisherigen Saison. Das ratiopharm-Team rückt mit diesem Sieg gegen einen zuvor punktgleichen direkten Konkurrenten näher an die Playoff-Ränge heran.

Party mit Yago dos Santos mittendrin. 5.200 Fans feiern den Ulmer Topscorer, der am Samstagabend in der Neu-Ulmer Arena 33 Punkte beim Sieg gegen Bamberg erzielt hat. IMAGO Imago / Langer

Die Zuschauer sehen von Anfang an ein tolles, ein temporeiches und phasenweise hochklassiges Spiel. Es ist nicht gerade von einer intensiven Verteidigung geprägt, aber von vielen gelungenen Offensivaktionen auf beiden Seiten, von weiten Dreiern bis krachenden Dunkings. Ulm liegt nach dem ersten Viertel einen Punkt hinten (24:25).

Zur Halbzeit liegt ratiopharm Ulm knapp zurück

Danach geht bei beiden Teams die Trefferquote etwas zurück. Aber es bleibt ein flottes, ausgeglichenes Spiel. Ratiopharm Ulm versucht vor allem sein Glück über Distanzwürfe, drückt in der ersten Halbzeit insgesamt 23 Mal von außerhalb der Dreipunktelinie ab. Sieben der Versuche gehen rein. Bamberg ist hingegen in der Zone direkt unter dem Korb erfolgreicher. Zur Halbzeit ein knapper Ulmer Rückstand 44:45.

Dann folgt die große Yago-dos-Santos-Show

Im dritten Viertel folgt die große Yago-dos-Santos-Show. Der 1,76 Meter große Brasilianer erzielt als Ulmer Aufbauspieler und kleinster Mann auf dem Feld in nur sechseinhalb Spielminuten sage und schreibe 17 Punkte. Ob aus der Distanz oder mit schnellem Zug zum Korb, dos Santos reißt die Partie an sich und seine Kollegen mit. Die Ulmer Verteidigung wird jetzt etwas energischer. Nach drei Vierteln steht es 81:73 für Ulm.

Im letzten Abschnitt festigt sich die Defensive der Hausherren. Für Bamberg wird es immer schwieriger, in Korbnähe zu kommen. Das Grinsen im Gesicht von Yago dos Santos wird nach jedem Treffer breiter. Auch die anderen Ulmer treffen. Bamberg wird phasenweise schwindlig gespielt. Mitte des Viertels haben die ratiopharm-Korbjäger 15 Punkte Vorsprung. Die Fans auf den Rängen feiern Party, lange bevor Karim Jallow mit der Schlusssirene noch den insgesamt 17. Ulmer Dreier erzielt und das Resultat auf 107:87 stellt.