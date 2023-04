Ratiopharm Ulm verliert überraschend in Braunschweig

Eine überraschende und deutliche Niederlage von ratiopharm Ulm bei den abstiegsbedrohten Braunschweigern: Ulm verliert 67:84 und zeigt nur ein gutes Viertel.

Die Braunschweiger Löwen erwischen den besseren Start in die Partie, liegen vor 3.400 Zuschauern 9:3 gegen die klar favorisierten Ulmer in Führung. Dann zeigt bei Ulm das brasilianische Duo Yago dos Santos und Bruno Caboclo sein Können. Mit ihren Treffern gehen die Gäste zum ersten und einzigen Mal in Front (10:9). Doch es bleibt ein kurzes Aufflackern eines schwachen Ulmer Feuers, während hinten in der Abwehr zusehends die Hütte brennt. Die Ulmer kommen oft einen Schritt zu spät, lassen den Gastgebern zu viel Platz. Braunschweig holt auch mehr Rebounds und führt nach dem ersten Viertel 23:15.

Ratiopharm Ulm auch im zweiten Viertel schwach

Auch im zweiten Abschnitt sind die Niedersachsen wacher. Ihr Center Jilson Bango schnappt sich mehrfach die Abpraller und verwandelt sie in Punkte. Die Ulmer lassen einfach zu viele zweite Chancen zu. Zwei Auszeiten des Ulmer Trainers Anton Gavel und seine Mahnung, besser zu verteidigen, fruchten zunächst nicht. Der Rückstand wächst auf 19 Punkte (24:43). Auffälligster Ulmer ist Aufbauspieler Yago dos Santos mit zwölf Zählern. Zur Halbzeit (35:51) scheint sich eine unerwartete Ulmer Niederlage abzuzeichnen.

Augen zu und durch: Der Ulmer Aufbauspieler Juan Nunez gegen den Ex-Ulmer David Krämer IMAGO Imago / Eibner

Doch Ulm kommt ganz anders aus der Kabine. Ähnlich wie beim Eurocup-Achtelfinale am vergangenen Mittwoch scheint Trainer Gavel in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Die ratiopharm-Basketballer verteidigen nun aggressiv. Bei Braunschweig häufen sich die Ballverluste. Ulm ist jetzt voll da, punktet vor allem mit Treffern von Yago dos Santos. Innerhalb von sechs Minuten schmilzt der Ulmer Rückstand auf zwei Punkte (50:52). Den Gastgebern gelingt es dann, den Ulmer Lauf zu stoppen. Zum Ende des dritten Viertels steht es 57:63 aus Ulmer Sicht.

Nach Aufholjagd geht Ulmern die Energie aus

Im letzten Abschnitt werfen die Braunschweiger im Abstiegskampf alles in die Waagschale, während bei den Ulmern die Energie allmählich nachlässt. Sie bekommen einfach keinen Zugriff mehr auf die Partie. Einzig Yago dos Santos, der am Ende mit 29 Punkten Topscorer wird, hält offensiv noch dagegen. Doch das Ulmer Spiel verliert zusehends an Struktur und die Löwen finden immer wieder Wege, die Ulmer Defensive zu knacken. Für Braunschweig wird es der erst vierte Heimsieg überhaupt. Für ratiopharm Ulm bedeutet die deutliche 67:84-Niederlage ein empfindlicher Dämpfer im Kampf um eine gute Playoff-Platzierung.