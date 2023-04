Kraftlos, ideenlos und am Ende auch kampflos. Die Ulmer Basketballer verlieren gegen Bayern München 59:77. Warum der Ulmer Center Bruno Caboclo fehlt, bleibt ein Rätsel.

Gegen die starken Bayern, aktuell in der Liga auf Rang drei, müsse man ein "komplettes Spiel abliefern", hatte Trainer Anton Gavel vor dem Spiel am Dienstagabend erklärt. Am Ende ging es komplett in die Hosen. Den Münchnern genügte eine durchschnittliche Leistung, um die Hausherren klar zu besiegen.

Dabei fängt das Spiel mit einem sehenswerten ersten Viertel an. Ulm führt 4:0. Beide Teams verteidigen recht solide und finden dennoch durch raffiniertes Passspiel immer wieder gute Abschlüsse. Gegen Ende des ersten Abschnitts gehen dann mehrere Ulmer Dreierversuche daneben. Die Bayern können sich mit einem 11:0-Lauf erstmals ein wenig absetzen. 18:26 aus Ulmer Sicht.

Juan Nunez hatte starke Phasen im Ulmer Trikot, konnte mit seinen zehn Punkten die klare Ulmer Niederlage aber nicht verhindern. IMAGO Imago / Eibner

Warum der NBA-erfahrene Ulmer Topspieler und Center Bruno Caboclo nicht in der Halle ist, erfahren die 5.800 Zuschauer nicht. Auf Nachfrage heißt es vom Verein lediglich "aus persönlichen Gründen". Weitere Erklärungen würden dazu nicht abgegeben. Im zweiten Viertel jedenfalls fehlt Caboclo hinten und vorne, vor allem auch als Anspielstation in der Zone. Ulm erzielt in der gesamten ersten Halbzeit nur sechs Punkte aus dem Nahbereich. Die Partie wird insgesamt zerfahren. Zur Halbzeit liegen die Gastgeber 29:37 zurück.

Schwaches Spiel in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bringen zwei Dreier von Yago dos Santos zum 37:41-Zwischenstand zum letzten Mal gute Stimmung in die Halle und lautstarke "Uuuulmer-Rufe". Beide Teams lassen Chancen liegen, begehen Schrittfehler, passen ins Aus. Der mit 18 Jahren jüngste Ulmer Juan Nunez hat noch starke Szene und scheint fast der einzige, der sich gegen die drohende Niederlage stemmen will. Das dritte Viertel endet 48:61.

Wenig Gegenwehr bei ratiopharm Ulm

Im letzten Abschnitt bleibt die Gegenwehr der Ulmer gering. Sie können auch aus den Fehlern der Gäste keinen wirklichen Nutzen ziehen. Es gibt wenig Highlights. Die Bayern spielen ihr Spiel runter, gelegentlich mit gut laufenden Passstafetten und tüten einen ungefährdeten 59:77-Auswärtssieg ein. Für die Ulmer ist der Höhenflug nach zuletzt vier Siegen in Folge vorerst beendet. In der Bundesligatabelle bleiben sie auf Platz sieben.