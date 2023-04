BBL: ratiopharm Ulm verliert bei Alba Berlin

per Mail teilen

Ratiopharm Ulm hat beim Deutschen Meister Alba Berlin keine Chance und verliert 79:91. Für die Ulmer ist die Niederlage kein Beinbruch. Dennoch hatten sie sich mehr erhofft.

Bei Ulm wollen zunächst einfach keine Bälle in den Korb. Im ersten Viertel reiht sich ein Fehlwurf an den anderen. Nur Centerspieler Bruno Caboclo trifft. Nach knapp acht Spielminuten beim Stand von 10:15 aus Ulmer Sicht hat Caboclo alle zehn Ulmer Punkte erzielt, doch inzwischen auch schon seit drittes Foul begangen. Trainer Anton Gavel bleibt nichts anderes übrig, als seinen besten Mann vorerst vom Feld zu nehmen. Der Deutsche Meister Alba Berlin muss sich nicht sonderlich anstrengen, um mit einer 20:12-Führung in die Viertelpause zu gehen.

Trefferquote bleibt bei ratiopharm Ulm schwach

Im zweiten Viertel übernimmt dann zwar zunächst für Ulm Thomas Kleipeisz die Verantwortung in der Offensive, erzielt fünf Zähler in Folge. Doch die Trefferquote bei den Gästen bleibt eher schwach, während das Spiel der Berliner flüssiger läuft und die Gastgeber ihre Chancen besser nutzen. Beim 33:48-Halbzeitstand aus Ulmer Sicht ist klar, dass es sehr schwierig werden würde. Auch die bisherige Bilanz spricht klar für Alba. Von den letzten 18 Duellen der beiden Teams hat ratiopharm Ulm 17 verloren.

Der Ulmer Centerspieler Bruno Caboclo (Nummer 51) erzielt die ersten zehn Punkte für Ulm, muss aber früh mit drei Fouls aussetzen. IMAGO Imago camera4+

Weiterhin ohne Caboclo kommen die Ulmer gut aus der Halbzeit. Thomas Klepeisz verwandelt zwei Distanztreffer in Folge. Das ratiopharm-Team verkürzt auf zehn Zähler Rückstand (43:53). Mitte des dritten Viertels kommt für Ulm der ehemalige NBA-Spieler Bruno Caboclo zurück, zeigt eine starke Szene unter dem Korb, als er trotz Fouls einen Treffer erzielt. Allerdings begeht er selbst kurz darauf sein viertes Foul und muss schon wieder auf die Bank. Die Ulmer verteidigen jetzt besser. Auch wenn die Wurfchancen für Berlin jetzt weniger werden, sie nutzen sie trotzdem. Nach drei Abschnitten liegt das ratiopharm-Team 58:70 zurück.

Alba Berlin behält bis zum Schluss die Kontrolle

Die Schwaben bemühen sich im Schlussviertel. Doch die Hauptstädter behalten vor knapp 11.000 Zuschauern die Kontrolle, treffen hochprozentig von der Dreierlinie. Ulm hat weder die Mittel noch die Energie, die Partie zu drehen. Zu stark sind die Hausherren. Am Ende steht es 79:91. Die Ulmer bleiben trotz der Niederlage auf Playoff-Kurs, sollten aber von den verbleibenden drei Spielen zwei gewinnen. In der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft wartet dann auf ratiopharm Ulm aller Wahrscheinlichkeit nach ausgerechnet Alba Berlin.