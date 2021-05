ratiopharm Ulm hat sich im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die EWE Baskets Oldenburg durchgesetzt. Im vierten Playoff-Spiel gewann Ulm mit 96:88 (33:42).

In der Serie Best-of-Five gelang der Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic in einem ausgeglichenen Spiel der entscheidende dritte Sieg und somit der Einzug ins Halbfinale. Entscheidend für den Erfolg war eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte und die Nervenstärke der Ulmer Scorer Per Günther und Dylan Osetkowski. Topscorer der Gastgeber war Troy Caupain (20 Punkte).

Kein Durchkommen durch Oldenburger Defensive

Im ersten Abschnitt war das Spiel zunächst ausgeglichen. Den Ulmer Gastgebern, die sonst flüssig in der Offensive spielen, fiel es schwer, gegen die energisch verteidigenden Oldenburger Würfe zu generieren. Auf der Gegenseite zeigten sich die Gäste besonders nervenstark von der Freiwurflinie und erspielten sich im zweiten Viertel eine Führung von neun Punkten.

Per Günther führt Gastgeber wieder heran

Auch nach der Pause kamen die Oldenburger aus einer stabilen Defensive heraus zunächst zu den besseren Offensivaktionen und erhöhten ihre Führung auf zwischenzeitlich elf Zähler. Dass die Vorentscheidung ausblieb, lag vor allem am Ulmer Point Guard und Kapitän Per Günther, der Verantwortung übernahm, drei wichtige Drei-Punkte-Würfe verwandelte und den Ulmer Rückstand nach dem dritten Viertel auf einen Punkt verkürzte.

Osetkowski wird im letzten Viertel Ulmer Matchwinner

Im letzten Viertel ließ die Kraft bei den Baskets Oldenburg ein wenig nach und viereinhalb Minuten vor Schluss ging ratiopharm Ulm mit 80:79-Punkten erstmals in Führung. Es entwickelte sich eine dramatische Schlussphase mit wilden Würfen. Die Nerven behielt Ulms Center Dylan Osetkowski, der von der Oldenburger Defensive nicht mehr zu stoppen war und entscheidende Punkte erzielte. So konnten die Ulmer nach einer spannenden Partie den knappen Sieg feiern.

Nach dem Spiel konstatierte Ulm-Coach Lakovic: "Unsere erste Hälfte war schwach. Die Bedeutung des Spiels hat die Mannschaft wohl überfordert. In der zweiten Halbzeit war die Herangehensweise eine ganz andere. Das war ein großer Sieg und ein großer Schritt."

Im Halbfinale wartet Titelverteidiger Alba Berlin

Das dritte Spiel im Playoff-Viertelfinale gegen die Baskets hatten die Ulmer am Montag nach einer spannenden Schlussphase mit 70:66 (38:25) für sich entschieden und sich die 2:1-Führung in der Best-Of-Five-Serie erspielt. Im ersten Playoff-Halbfinale am Sonntag wartet Alba Berlin. Der Titelverteidiger aus Berlin gewann die Best-of-Five-Serie gegen die Hamburg Towers glatt mit 3:0. Jaka Lakovic versprach jedoch: Seine Spieler seien "hungrig" auf die Serie gegen die Berliner.