Erstes Halbfinale: Ulmer Krimi-Sieg gegen Würzburg

Ratiopharm Ulm und die Würzburg Baskets haben zum Auftakt der Playoff-Halbfinals ein spektakuläres Spiel abgeliefert. Ulm gewann hauchdünn nach Overtime.

Es ist die Neuauflage des Viertelfinales aus der Vorsaison. Erneut ist Ulm gegen Würzburg Favorit. Das erste Spiel war hart umkämpft. Am Ende gewann Ulm den Overtime-Krimi mit 91:87.

In einem nervösen ersten Viertel ist Ulm besser

Mit einem Punkt von der Freiwurflinie für Karim Jallow und zwei Punkten von Fabian Bleck beginnt das Spiel eher holprig. Doch dann geht es ganz schnell. Ein Dunking von Jallow, ein erfolgreicher Schnellangriff von Ben Saraf. Ulm ist im Spiel und die ausverkaufte Halle schon nach zwei Minuten auf Halbfinal-Modus. Würzburg braucht mehrere Minuten, um in die Partie zu finden. Ein ganz offener Dreier von Bazou Kone ist ein erster, kleiner Dosenöffner. In der Folge haben die Gäste aber immer wieder viel Mühe beim Ballvortrag. Würzburg kommt dadurch ganz selten zu einfachen Punkten. Ein nervöses erstes Viertel endet mit einer verdienten Ulmer Führung (24:16).

Ulm weiter vorne, aber nicht souverän

Der Würzburger Spielaufbau hat auch im zweiten Viertel viel Mühe mit der Ulmer Abwehr. Und Ulm profitiert bis hierher von einem super aufgelegten Noa Essengue. Der junge Franzose steht nach zwölf Minuten schon mit zehn Punkten auf der Anzeigetafel. Es folgt die bislang beste Minute der Baskets, dank ihres flinken Angriffsspiel. Drei schnelle Körbe bringen Würzburg auf 25:29 ran. Ulms Trainer Ty Harrelson nimmt die Auszeit.

Ab Mitte des zweiten Viertels geht es jetzt hin und her. Die 6000 Fans in der Neu-Ulmer Arena sehen ein rasantes Basketballspiel. Gefühlt müsste Ulm bis zur Halbzeit höher führen. Allerdings beträgt der Ulmer Vorsprung nur acht Punkte (45:37). Das ist gegen Würzburger, die in der Viertelfinal-Serie gegen Braunschweig immer wieder ihre Comeback-Fähigkeiten zeigten, kein großes Polster.

Spannend, nicht immer hochklassig

Ulm kommt mit mehr Power aus der Kabine. Sechs schnelle Ulmer Punkte lassen die Halle wieder brodeln. Für eine lange Unterbrechung sorgt eine Challenge von Ty Harrelson. Er will ein Foul von Jensen an Jackson überprüfen lassen. Die Schiedsrichter bleiben jedoch bei ihrer ersten Entscheidung. Mit "MVP, MVP"-Sprechchören feiern die rund 200 mitgereisten Würzburger Fans die anschließend verwandelten Freiwürfe. Das Spiel wird jetzt ruppig und holprig. Ballverluste und Fehlwürfe bestimmen die nächsten Minuten. Ratiopharm Ulm versäumt es, wegzuziehen. Die Würzburg Baskets kommen nicht wirklich näher. Das Spiel lebt jetzt von der Spannung - nicht von der Qualität. Wie bereits nach den ersten beiden Vierteln hat Ulm auch nach Durchgang drei acht Punkte Vorsprung (64:56).

Spannung bis zur letzten Sekunde!

Mit einem 7:0 Lauf geht Würzburg in das letzte Viertel. Ulm ist beim 64:63 nur noch ein Pünktchen vorne. Ty Harrelson will den Würzburger Run mit einer Auszeit stoppen. Ulm wackelt jetzt. Und Würzburg, das erst vor drei Tagen Spiel fünf gegen Braunschweig nach Overtime gewann, hat plötzlich die bessere Körpersprache. Drei Minuten vor dem Ende ist die Partie wieder völlig offen (66:66). Jessup und Lewis treffen für beide Teams per Dreier, Steinbach und Essengue patzen.

Dramatik in der Crunch-Time! Die Ulmer kratzen per Rebound den Ball vom eigenen Ring, vorne trifft Jessup zur 73:71 Führung. Auszeit Würzburg! Es sind noch 75 Sekunden auf der Uhr. Seljaas gelingt der Ausgleich. Verlängerung!

Essengue und Jessup entscheiden das Spiel

In der Overtime kann sich zunächst keine Mannschaft absetzen. Es ist Noa Essengue, der in diesem Spiel mit einem Dreier 45 Sekunden vor dem Ende das Finale eröffnet. Jessup steuert noch zwei Freiwürfe bei. Zwar kann Lewis mit einem Vier-Punkte-Spiel noch einmal verkürzen, doch am Ende hat die Heimmannschaft durch weitere Essengue- und Saraf-Punkte knapp mit 91:87 die Nase vorne. Ulm führt in der Serie gegen Würzburg mit 1:0. Was für ein Auftakt!

Essengue war mit 22 Punkten Topscorer für Ulm, Lewis mit 23 Zählern bester Würzburger.

Erstes Heimspiel für Würzburg am Mittwoch

Das Halbfinale zwischen Ulm und Würzburg geht am kommenden Mittwoch weiter. Dann hat Würzburg in der Serie sein erstes Heimspiel. Am kommenden Samstag findet das zweite Heimspiel für Ulm statt. Sieger des Halbfinals ist, wer zuerst drei Spiele gewinnt. Im Finale wartet auf Ulm oder Würzburg der Sieger des Halbfinals zwischen Bayern München und den Academics Heidelberg.