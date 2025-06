Ulms Basketballer: Mit breiter Brust gegen Bayern München

Ratiopharm Ulm spielt gegen Bayern München um den Gewinn der zweiten deutschen Meisterschaft nach 2023. Spiel eins steigt am kommenden Sonntag in München.

Der ehemalige Meister ratiopharm Ulm hat das Finale in der Basketball-Bundesliga erreicht und fordert in der Endspiel-Serie mit dem FC Bayern München den Topfavoriten. Die Ulmer gewannen das fünfte Halbfinale gegen die Würzburg Baskets am Donnerstagabend mit 91:84 (50:43) und nutzten dabei den Heimvorteil, den sie sich in der regulären Saison erspielt hatten.

"Geile Energieleistung wieder. Von Anfang an waren wir als Team da. Und wir haben einfach einen guten Game-Plan gehabt", sagte der gebürtige Münchner Karim Jallow gegenüber SWR-Sport. Damit spielen die Ulmer Korbjäger zum insgesamt fünften Mal um den Titel. Coach Ty Harrelson war einfach nur "superproud" auf seine Jungs. Und Sportdirektor Thorsten Leibenath "kann sich nicht an eine vergleichbar intensive Serie erinnern."

Wie verstecken uns vor niemandem. Wir wollen denen Spiel eins klauen.

Das Traumfinale ist perfekt

Im Finale trifft mit Bayern der Hauptrundenerste auf den Zweiten aus Ulm. Das erste Spiel der "best-of-five-Serie" steigt am Sonntag (18.00 Uhr) in München. Beim Duell zwischen Bayern und Ulm treffen die Meister der letzten beiden Jahre aufeinander. "Da ist alles möglich. Wir gehen da mit breiter Brust am Sonntag hin. Wir wollen denen Spiel eins klauen und von da kucken wir weiter", so Jallow. Die bisher letzte Playoff-Serie der beiden Clubs entschied Ulm 2023 glatt mit 3:0 für sich.

In der laufenden Spielzeit haben die beiden Topvereine jeweils ihre Heimspiele gewonnen.

Für den Titelverteidiger aus München ist die siebte deutsche Meisterschaft Pflicht, nachdem das Team von Trainer Gordon Herbert zuvor den Pokalsieg sowie die angepeilten Play-offs der EuroLeague verpasst hatte. Ulm kann dagegen mit jungen Talenten wie Saraf und Noa Essengue, die beim anstehenden Draft den Sprung in die NBA schaffen könnten, befreit aufspielen.

Terminprobleme müssen gelöst werden

Apropos Saraf und Essengue: Die Ansetzungen der Spiele vier und fünf kollidieren aktuell noch mit dem NBA-Draft von Noa Essengue und Ben Saraf in New York. Deshalb haben die Ulmer einen Vorschlag zur Anpassung des gesamten Zeitplans bei der Liga eingereicht, der die beiden Talente nicht dazu zwingt, sich zwischen zwei Kindheitsträumen zu entscheiden: dem Kampf um einen nationalen Titel und dem einzigartigen Moment, von einem NBA-Team ausgesucht zu werden. Hoffentlich lässt sich da ein Kompromiss finden.