Ulm verpasst Finaleinzug knapp: Hoffen auf Showdown in der "Heimfestung"

Nach einem intensiven Spiel gegen die Würzburg Baskets muss ratiopharm Ulm ins fünfte Spiel um den Einzug ins Finale der Deutschen Meisterschaft.

In einem dramatischen Playoff-Krimi musste sich ratiopharm Ulm knapp mit 77:78 bei den Würzburg Baskets geschlagen geben. Die Ulmer verpassten es damit, die Serie bereits vorzeitig für sich zu entscheiden. So wird der Finaleinzug nun am Donnerstag (20 Uhr / live bei SWR Sport) in der heimischen Arena entschieden.

Ulm verliert trotz starker Aufholjagd

Das Spiel gegen Würzburg bot alles, was ein echtes Playoff-Duell ausmacht: Intensität, Führungswechsel und eine emotionale Schlussphase. Besonders beeindruckend war die Aufholjagd der Ulmer, die sich nach einem zweistelligen Rückstand im dritten Viertel zurück in die Partie kämpften. Am Ende entschied aber ein schwieriger Wurf von Würzburgs Davion Mintz wenige Sekunden vor Schluss das Spiel - bitter für die Ulmer.

Für Karim Jallow hätte das Spiel gegen Würzburg in beide Richtungen kippen können: "Aber, auswärts ist es einfach immer ein anderes Spiel und wir haben gerade in der ersten Halbzeit viele einfache Punkte zugelassen." Diese ersten Würfe der Würzburger hätten den Ulmern "weh getan".

Trainer Ty Harrelson zeigte sich trotz der Niederlage kämpferisch: "Ich denke, dass es heute ein großartiges Basketballspiel war. Am Ende ist es bitter, dass wir uns für den vierzigminütigen Kampf mit toller Aufholjagd nicht belohnen konnten."

Für das Spiel am Donnerstag zeigt sich Harrelson jedoch optimistisch: "Wenn wir unsere Turnover reduzieren und unsere Trefferquote nach oben schrauben können wir am Donnerstag den entscheidenden Schritt in der Heimfestung machen."

Basketball BBL-Playoffs SWR Sport zeigt die 5. Partie der Halbfinale-Serie zwischen Ulm und Würzburg am 12.06. ab 20:00 Uhr LIVE auf swr.de/sport und YouTube.

Ulm will Zuhause ins Finale

Die Playoff-Serie zwischen Ulm und Würzburg steht nach vier Spielen ausgeglichen 2:2. Ulm hatte mit zwei Heimsiegen jeweils vorgelegt, Würzburg jeweils gekontert. Nun kommt es am Donnerstag zum Showdown in Ulm - ein Spiel, das nicht nur über den Finaleinzug entscheidet, sondern auch über die Chance auf den Titeltraum.

Die Schwaben setzen auf ihre Heimstärke und das lautstarke Publikum, das in dieser Saison bereits mehrfach als "sechster Mann" in Erscheinung getreten ist. Darauf freut sich Nelson Weidemann: "Am Donnerstag spielen wir wieder zu Hause. Ich glaube fest daran, dass wir mit unserer atemberaubenden Kulisse im Rücken den Finaleinzug perfekt machen können."