Der frühere Basketball-Nationalspieler Per Günther bleibt Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm für ein weiteres Jahr treu. Der 33-Jährige spielt schon seit 2008 in der Donaustadt.

Der Kapitän hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, teilte der Bundesligist am Montag mit. Seit 2008 spielt der gebürtige Gießener nun bei den Schwaben. Damit ist er der einzige deutsche Basketballprofi, der so lange für denselben Verein gespielt hat.

"Ich spiele noch mal ein Jahr und freue mich riesig drauf. So aufzuhören wäre für mich sehr schade gewesen - obwohl es ja eigentlich eine tolle Saison war. Aber atmosphärisch, so ganz ohne Fans war das eben gar nicht so."

Hauptgrund für Per Günther weiterzumachen ist zum einen die abgelaufene Saison ohne Fans. Bereits vor einiger Zeit erzählte der Ulmer Spielmacher im Gespräch mit SWR Sport, dass ihn die Zeit ohne Fans und mit wenig sozialen Kontakten nachdenklich gemacht hat. "Man geht nach Hause, guckt Netflix und schmiert sich ein Brot." Corona habe ihm gezeigt, was es bedeutet, vor leeren Rängen zu spielen", sagte er im März.

Zum anderen war Günther mit seinen Ulmern in der abgeschlossenen Saison richtig gut drauf: Ulm scheiterte erst im Playoff-Halbfinale gegen den späteren deutschen Meister Alba Berlin (1:3 in der Best-of-five-Serie).

Zweifacher Familienvater

Auch privat übernimmt der Westfale Verantwortung. Im vergangenen Jahr wurde Günther zum zweiten Mal Vater. Eine wunderschöne, wichtige Facette in seinem Leben. Trotzdem stand neben Hochzeit, Familienglück und seinem mittlerweile abgeschlossenen Studium die sportliche Karriere an erster Stelle. Bald dann in seiner 14. Saison in Ulm.