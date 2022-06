Neuer Trainer bei ratiopharm Ulm: Anton Gavel übernimmt

Die Bundesliga-Basketballer von ratiopharm Ulm haben einen neuen Trainer. Der gebürtige Slowake Anton Gavel folgt auf Jaka Lakovic, der den Verein auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

Der 37-jährige Gavel stammt aus der Nachwuchsakademie von ratiopharm Ulm und hatte zuvor drei Jahre lang die Zweitligamannschaft betreut. Er sei "von Anfang an erste Wahl" gewesen, so Sportdirektor Thorsten Leibenath in einer Mitteilung, die der Verein am Samstagvormittag veröffentlichte. Gavel erhält bei den Ulmern einen Zweijahresvertrag.

"Ich freue mich enorm auf das, was kommt. Mir ist klar, dass das sportliche Niveau in der BBL deutlich höher ist als in der 2. Liga ProB."

Leibenath lobte die "bodenständige, harte Arbeit" und die Identifikation Gavels mit dem Club und betonte, dass Gavel auch Angebote anderer Vereine gehabt habe. Der gebürtige Slowake trainierte seit 2019 die zweite Mannschaft der Ulmer Basketballer und erreichte mit ihr überraschend das Playoff-Halbfinale.

Unser neuer Cheftrainer heißt Anton Gavel.

Gavel wurde mehrfach Deutscher Meister und Pokalsieger

Als Spieler wurde er fünfmal deutscher Meister und holte sich fünfmal den Pokal. Er spielte unter anderem für Brose Bamberg und den FC Bayern München. Gavel war darüber hinaus vielfacher Nationalspieler für die Slowakei und Deutschland.

Sein Vorgänger Jaka Lakovic hatte den Club in Richtung des spanischen Top-Teams Gran Canaria verlassen.