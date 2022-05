Riesen Ludwigsburg ziehen gegen Ulm ins Halbfinale ein

per Mail teilen

Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen im Payoff-Halbfinale der BBL gegen Alba Berlin. Ludwigsburg setzte sich im dritten Spiel gegen Ulm deutlich mit 97:79 durch.

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin und die MHP Riesen Ludwigsburg stehen im Playpff-Halbfinale der Bundesliga. Die Berliner gewannen am Donnerstagabend das dritte Spiel gegen Ex-Champion Brose Bamberg deutlich mit 103:70 (61:36) und erreichten problemlos die Runde der letzten Vier. Auch Ludwigsburg schaffte den Sweep gegen ratiopharm Ulm, bei denen Dauerbrenner Per Günther sein letztes Spiel bestritt, durch ein 97:79 (58:35) im dritten Duell. Berlin und Ludwigsburg treffen im Halbfinale aufeinander.

In Bamberg trafen gleich sieben Berliner Spieler zweistellig. Topscorer war Oscar da Silva mit 14 Punkten. Ludwigsburg hatte in Justin Simon (20 Punkte) seinen besten Schützen. In den beiden weiteren Viertelfinals fehlt Bayern München (gegen Niners Chemnitz) und den Telekom Baskets Bonn (gegen Hamburg Towers) jeweils noch ein Sieg fürs Weiterkommen.