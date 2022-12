ratiopharm Ulm stolpert im EuroCup über Ljubljana

ratiopharm Ulm hat im Basketball-EuroCup eine überraschende Niederlage einstecken müssen. Das Match bei Cedevita Olimpija Ljubljana endete am Dienstag 78:108 (39:48).

Ulm war nach drei Siegen in den ersten sechs Spielen der Vorrunden-Gruppe A als Favorit in das Kräftemessen mit dem Top-Club aus Slowenien gegangen, konnte dieser Rolle aber zu keiner Zeit gerecht werden. Ljubljana - mit sechs Niederlagen in Serie überraschend schwach in den Wettbewerb gestartet - bot seine bislang beste Saisonleistung im EuroCup.

Die Folge: Ein Sieben-Punkte-Polster nach dem ersten Viertel, diesem Rückstand rannte Ulm auch in den weiteren 30 Spielminuten erfolglos hinterher. Zur Halbzeit-Pause (39:48) und auch am Ende des dritten Abschnitts (57:78) wurden die Verhältnisse immer klarer.

Kein Scoring Touch bei ratiopharm Ulm

An der Tatsache, dass die Gäste in diesem Spiel zu selten gefährlich in Korbnähe kamen, änderte sich auch im vierten Viertel nichts mehr - im Gegenteil. Ljubljana spielte ein ums andere Mal seine an diesem Abend wiedergefundene Offensivstärke aus und sicherte sich so den verdienten Sieg.

Top-Scorer aufseiten der Ulmer war Guard Thomas Klepeisz mit 16 Punkten. Nicolas Bretzel und Joshua Hawley kamen auf jeweils fünf Rebounds.