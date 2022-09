So laufen die ersten Wochen mit Toptalent Juan Nunez

Die Ulmer Basketballer starten mit einem Ausnahmetalent in die neue Saison: Von Real Madrid ist der 18-jährige Juan Nunez gekommen - ein Wechsel, der selbst die Ulmer überraschte.

"Das war für mich eigentlich undenkbar", berichtet Thorsten Leibenath, Sportdirektor bei ratiopharm Ulm. "Natürlich wussten wir, dass Juan Nunez ein extrem spannender Spieler ist. Aber wir hatten ihn gar nicht auf der Liste, weil er ja bei Real Madrid war." Am Orange Campus an der Donau rechnete keiner damit, dass Nunez seinen Vertrag bei Real nicht verlängern wurde, zumal ihm von dort ein gutes Angebot vorlag.

Völlig überraschend meldet sich der Agent von Juan Nunez bei ratiopharm Ulm. "Es war Juans expliziter Wunsch, für Ulm zu spielen", sagt Leibenath, der sofort bereit war, diese Chance zu ergreifen. Nach knapp vier Wochen Training ist der Ulmer Trainer Anton Gavel von dem jungen Spanier, der in ganz Europa heiß begehrt ist, bereits begeistert.

Juan Nunez zeigte bei den Testspielen vor der Saison ansprechende Leistungen. IMAGO IMAGO Langer

Nunez auch in der spanischen Nationalmannschaft erfolgreich

"Juan bringt viel Talent mit, versteht mit seinen 18 Jahren das Spiel schon enorm gut." Er könne das Spiel lesen, also erahnen, was auf dem Feld als nächstes passieren wird. Gavel musste in der Vorbereitung auf Nunez warten, weil der im Sommer noch mit der spanischen Nationalmannschaft unterwegs war.

Der junge Aufbauspieler absolvierte nicht nur Einsätze für die A-Nationalmannschaft. Er war auch bei der U20-Europameisterschaft dabei, führte das Team zum Titelgewinn und wurde als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet.

"Hier lassen sie die Jungen aufs Feld."

Was treibt ein Toptalent von Real Madrid ausgerechnet nach Ulm? Juan Nunez hatte schon in Spanien von dem neuen bestens ausgestatteten Trainingszentrum Orange Campus gehört. Ehemalige und aktuelle Ulmer Spieler hatten ihm erzählt, dass hier talentierte Nachwuchsspieler optimal gefördert werden und in der Basketball-Bundesliga Spielzeit erhalten. "Ich kann in Ulm auf hohem Niveau in der deutschen Bundesliga und im Eurocup spielen. Und hier lassen sie die Jungen auch aufs Feld. Das war mir am wichtigsten", beschreibt der 18-Jährige seine Beweggründe.

Er hat in Ulm einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Als Aufbauspieler soll er - wie zuvor Per Günther - das Team führen und lenken. Für den Club nicht ohne Risiko, gibt Sportdirektor Leibenath zu, "einem 18-Jährigen die Mannschaft in die Hand zu geben." Aber die Verantwortlichen sind sich sicher, dass es sich über Kurz oder Lang für den Verein auszahlen wird.

Der 18-jährige Juan Nunez gibt sein erstes Fernsehinterview in Deutschland. SWR

"Selber kochen ist manchmal schwierig."

Juan Nunez ist zum ersten Mal von zuhause weg, ganz ohne Eltern, kann bislang nur wenige Worte Deutsch. Kalt ist es in Ulm im Vergleich zu Madrid. Aber die Donaustadt gefällt ihm, besonders das Münster und das Fischerviertel. "Mit meinen Eltern telefoniere ich jeden Tag", erklärt er auf Englisch, "so kommt auch kein Heimweh auf." Dass er jetzt eine eigene kleine Wohnung hat, gefällt ihm. "Nur dass ich selber kochen muss - das ist manchmal noch ganz schön schwierig."