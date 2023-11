Eurocup: Ulm mit klarem Sieg gegen Podgorica

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sein Heimspiel im Eurocup gegen Podgorica mit 84:67 gewonnen. Dem Deutschen Meister reichten dabei zwei starke Viertel.

Emotionen zu Beginn, Partystimmung am Ende. Das Eurocup-Heimspiel von ratiopharm Ulm gegen Podgorica aus Montenegro war nicht immer Spektakel, am Ende aber immerhin erfolgreich.

Emotionales Wiedersehen vor dem Spiel

Bevor es in der Neu-Ulmer Arena losgeht, wird es emotional. Brandon Paul wird begrüßt. Der US-Amerikaner, jetzt im Team von Podgorica, war vergangene Saison Teil der Ulmer Meister-Mannschaft. Er bekommt den Meister-Ring im Mittelkreis überreicht. Beim sonst so eiskalten Dreier-Schützen fließen viele Tränen. Von den Rängen gibt es stehende Ovationen.

Machte seinen Ex-Kollegen nur phasenweise die Arbeit schwer: Brandon Paul (blaues Trikot) gegen Juan Nunez. IMAGO Imago

Dreier-Festival zum Auftakt

Für die erste Aktion des Spiel sorgt ausgerechnet der verlorene Sohn. Brandon Paul trifft, wie vergangene Saison im Meister-Team, zum Dreier aus der Ecke. L.J. Figueroa kann das auf Ulmer Seite aber auch, zum 3:3. Danach geht es munter hin und her. Aber für Ulms Trainer Anton Gavel fallen die Punkte der Gäste zu leicht, deswegen nimmt er die erste Auszeit beim Stand von 9:12. Nach der Auszeit kommt es zum Duell der beiden Center: Yoan Makoundou punktet spektakulär per Dunk über Trevion Williams. Der Ulmer Center kontert mit zwei erfolgreichen Dreiern. Das erste Viertel macht richtig Spaß und geht mit 23:19 an ratiopharm Ulm.

Schwächere Quoten im zweiten Viertel

Ulm kommt stark aus der Viertelpause, punktet durch Tobias Jensen per Dunk und dem ersten Dreier von Juan Nunez. Trevion Williams gehört wieder zu den Highlights in der Ulmer Mannschaft. Drei von drei Dreiern versenkt er bis zur Mitte des zweiten Viertels. Eine außergewöhnliche Quote für einen Center. Doch ratiopharm Ulm verpasst es, sich in dieser Phase der Partie einen Vorsprung zu erspielen. Podgorica kommt dadurch zurück ins Spiel. Sie finden wieder ihren "touch". Ausgeglichen geht es in die Halbzeit (37:37).

Kein schöner Basketball im dritten Viertel

Beide Mannschaften kommen eher holprig in die zweite Halbzeit. Klare Spielzüge werden zur Mangelware. Nach einem schön ausgespielten Angriff der Ulmer, den Karim Jallow per Dreier abschließt, nimmt Podgorica die Auszeit. Aber den Gästen fällt weiterhin nicht viel ein. So baut Ulm die Führung langsam aus. Auch die Spieler, die von der Bank kommen treffen, wie Pacôme Dadiet oder Philipp Herkenhoff. Ulm führt nach Durchgang drei mit 59:48.

Arbeitssieg in den Schlussminuten

Zu Beginn des letzten Viertels meldet sich mal wieder Brandon Paul. Auch sein vierter Dreier-Versuch findet den Weg in den Korb. Aber an Tempo und Qualität des ersten Viertels können beide Teams nicht anknüpfen. Die 2.370 Zuschauer reißt die Partie nicht mehr vom Hocker. Aber versöhnlich endet die Partie dennoch. Ulm wehrt ein letztes kleines Aufbäumen des Gegners ab, zaubert sogar noch in den letzten zwei Minuten. Der 84:67 Sieg ist am Ende völlig verdient.