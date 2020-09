Die Basketballer von ratiopharm Ulm warten in der Gruppe A des Eurocups weiter auf ihr zweites Erfolgserlebnis. Im Heimspiel gegen die AS Monaco kam der Bundesligist nie in seinen Rhythmus und verlor 63:78 (26:43).

Es war die achte Niederlage im neunten Spiel, schon vor Spielbeginn war das Aus im zweithöchsten europäischen Wettbewerb besiegelt. Ganz schwacher Auftakt der Ulmer Den Hausherren fehlte besonders in der ersten Halbzeit die Durchschlagskraft. In den ersten 14 Minuten gelangen der Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic gerade einmal zwölf Punkte. Die Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt hingegen schon 28 Punkte erzielt. Im zweiten Durchgang wehrten sich die Ulmer, bei denen Kapitän Per Günther aussetzte, zwar nach Kräften, Monaco erledigte seine Aufgabe aber pflichtbewusst und ließ die Gastgeber vor 3411 Zuschauern nicht mehr herankommen.