Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm ist im Eurocup im Viertelfinale ausgeschieden. Die Mannschaft verlor in Ankara mit 76 zu 86.

Die kleine Sensation lag in Ankara lange in der Luft. Doch am Ende wurde die Partie durch ein schwaches letztes Ulmer Viertel entschieden.

Perfekter Start ins Spiel

Ulm erwischt einen Sahne-Start! Vor allem defensiv ist die Mannschaft von Trainer Anton Gavel von Beginn an hellwach. Aber auch offensiv läuft es gut. 12 zu 1 steht es aus Ulmer Sicht zur Hälfte des ersten Viertels. Ankara macht erst nach fünf (!) Minuten die ersten Punkte aus dem Spiel heraus. Zum Endes des ersten Viertels kommen auch die Hausherren etwas besser ins Spiel. Aber insgesamt ist der Auftakt aus Ulmer Sicht echt zum Zunge schnalzen. 22 zu 14 die Führung nach Durchgang eins.

Unterstützung in der Heimat - Im Neu-Ulmer Orange-Campus verfolgten Fans das Eurocup-Spiel beim public viewing. Quelle: ratiopharm Ulm

Ankara kämpft sich ins Spiel

Im zweiten Viertel lösen sich die Hausherren langsam aus ihrer anfänglichen Schockstarre. Der Tabellenführer der türkischen Liga lässt jetzt immer mal wieder seine Klasse in der Offensive aufblitzen. Ulm versucht, weiter mutig zu bleiben. Aber einige unglückliche Szenen bringen Ankara immer näher. Hauchdünn ist die Ulmer Führung zur Halbzeit (37:34).

Ulm weiter im Flow

Beide Mannschaften starten mit viel Energie in die zweite Halbzeit. Dabei profitiert Ulm davon, dass es bei Ankara manchmal zu schnell geht. Vor allem mit Brasilien-Power glänzen die Gäste. Caboclo und dos Santos lassen Ankara verzweifeln. Die Körpersprache und die Gesichtsausdrücke auf türkischer Seite zeigen, dass sich die Hausherren dieses Spiel bis hierher ganz anders vorgestellt haben. Ulm agiert dagegen weiter mit breiter Brust und führt verdient nach drei Vierteln mit 57 zu 50.

Am Ende fehlt die Präzision

Mit Beginn des Schlussviertels schwindet bei ratiopharm Ulm die Präzision. Zu viele Würfe landen jetzt nicht mehr im gegnerischen Korb. Hinzu kommt, dass in Ankara die Halle ins Spiel kommt. Lange Zeit war es ganz still, jetzt wird es immer lauter. Die Fans treiben ihr Team an, Ulm lässt sich scheinbar beeindrucken. Ankara ist fünf Minuten vor dem Ende erstmals in Führung. In den letzten Minuten gibt Ulm ein Spiel aus der Hand, in dem die kleine Sensation möglich gewesen wäre. 19 Punkte im Schluss-Viertel sind für Ulm zu wenig. Ankara gewinnt am Ende verdient mit 86 zu 76.