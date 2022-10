Dokumentarfilm über Basketballer Per Günther feiert Premiere

Wie hat Per Günther seine letzte Saison bei ratiopharm Ulm erlebt? Der junge Filmemacher Tim Kraushaar hat einen Dokumentarfilm über den Basketballer gemacht. Jetzt feiert er Premiere.

Der Basketballer Per Günther ist in Ulm zu einer Sportlegende geworden. Er hat 14 Jahre für ratiopharm Ulm gespielt und damit seine gesamte Profikarriere in der Stadt verbracht. Kein Wunder, dass tausenden Fans die Tränen in den Augen standen, als sich Per Günther im Mai mit seinem allerletzten Spiel in der Ratiopharm-Arena verabschiedete. Jetzt ist ein Dokumentarfilm über die letzte Saison von Per Günther fertig: "Per - mein letztes Jahr im Profisport". Ein Student hat den Basketball-Kapitän mit der Kamera begleitet: Tim Kraushaar von der Filmhochschule Ludwigsburg. Im SWR-Gespräch erzählt er, wie er Per Günther erlebt und warum er ausgerechnet ihn für seinen Film ausgesucht hat.

SWR Aktuell: Herr Kraushaar, Sie selbst und Per Günther sind bei der Premiere am Sonntag im Kinosaal. Wie aufregend wird das?

Tim Kraushaar: Per hat vor vier Wochen eine fast fertige Version des Films gesehen. Allerdings: Die ganzen Sachen, die einen Film schön machen, wie die Filmmusik zum Beispiel, die kennt er noch nicht. Von daher gibt es für ihn noch Neues zu entdecken. Und meine Aufregung kommt auf jeden Fall am Sonntag auch noch.

"Ich glaube, gegen Ende hat er sich darauf gefreut, dass jetzt etwas Neues in seinem Leben passiert."

SWR Aktuell: Wie hat Per Günther nach ihren Beobachtungen sein letztes Profijahr in Ulm erlebt - voller Wehmut oder auch mit Vorfreude, dass der ganze Zirkus bald vorbei ist?

Kraushaar: Von beidem etwas. Zum einen glaube ich, dass es zwischendrin relativ normal war und er es nur an gewissen Stellen gemerkt hat, dass es sein letztes Jahr ist. Aber ich glaube, gegen Ende hat er sich darauf gefreut, dass jetzt etwas Neues in seinem Leben passiert.

Der Trailer zum Dokumentarfilm "Per - mein letztes Jahr im Profisport":

SWR Aktuell: Beleuchtet der Film auch eine kritische Seite von der - zumindest nach außen - schönen bunten Basketballwelt?

Kraushaar: Auf jeden Fall. Das hat mich am meisten an Per als Person interessiert, dass er Missstände aufgezeigt hat, immer klare Statements geliefert hat und nicht die üblichen Phrasen in Interviews rausgehauen hat. Wir sprechen über seine Verletzungen und wie es für Profisportler ist, dann wieder in einen Berufsalltag zu kommen. Wie ist es, wenn man mal nicht im Rampenlicht steht? Wie ist es, wenn man mal nicht der Beste in seinem Beruf ist? Und wie ist es, mit Mitte 30 noch mal beruflich neu anzufangen? Von daher beleuchten wir auch die kritischen Seiten.

SWR Aktuell: Sie sind 25 Jahre alt. Es ist ihr erstes großes Filmwerk und Sie hatten mehrere tausend Euro Produktionskosten. Eine Summe, die ein Student eigentlich gar nicht hat.

Kraushaar: Wir haben über die Hälfte des Films mit einer Crowdfunding-Aktion finanziert und den Rest aus eigener Tasche. Wir hoffen jetzt, durch die Kinovorstellungen das Geld wieder reinzukriegen und sind zuversichtlich, dass der Film vor allem in Ulm sehr gut ankommen wird.

"Er war schon immer jemand, der interessante Interviews gegeben hat."

SWR Aktuell: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet über Per Günther in Ulm einen Film zu machen?

Kraushaar: Er war schon immer jemand, der interessante Interviews gegeben hat. Mit Ulm hatte ich die Verbindung, dass sich dort selber mal in der Jugend gespielt habe und den Verein noch kannte. Er hat mich nicht nur als Basketballer früher begeistert, sondern auch als Person interessiert und deswegen war ich der Meinung, dass er ein guter Protagonist für einen Dokumentarfilm ist - und das hat sich auf jeden Fall bestätigt.

Nach der Premiere im Xinedome-Kino in Ulm am 16. Oktober gibt es dort in den nächsten zwei Wochen weitere Vorführungen.