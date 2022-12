per Mail teilen

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat am Samstagabend das Derby gegen Crailsheim gewonnen. Nach einer Achterbahn-Partie stand es am Ende 91 zu 80.

Das erste Viertel war geprägt von zwei mutig spielenden Mannschaften. Beide zeigten jedoch auch große defensive Lücken. Keiner der Tabellen-Nachbarn konnte sich entscheidend absetzen. Entsprechend ausgeglichen (19:19) endeten die ersten zehn Spielminuten.

Hin und her in Durchgang zwei

Im zweiten Viertel ging es für beide Mannschaften auf und ab. Dem besseren Ulmer Start ließ Crailsheim einen 11:0-Lauf folgen. Die Gäste lagen zwischenzeitlich mit vier Punkten in Führung. Den 19 Punkten des Brasilianers Yago dos Santos hatte es Ratiopharm Ulm zu verdanken, dass es mit einer 44 zu 39 Führung in die Pause ging.

Schwaches drittes Ulmer Viertel

In die zweite Halbzeit startete Crailsheim stark. Ulm lief häufig hinterher, hatte kaum Zugriff. Crailsheim glich aus und zog weg. Den mageren 16 Ulmer Punkten in diesem Viertel setzte Crailsheim 24 dagegen. Mit einer knappen Führung der Gäste ging es in den letzten Durchgang.

Matchwinner im vierten Viertel: Thomas Klepeisz und Nicolas Bretzel (ganz rechts) IMAGO Imago

Mit Klepeisz- und Bretzel-Show zum Sieg

Im Schlussabschnitt waren es Thomas Klepeisz und Nicolas Bretzel, die den Sieg für Ratiopharm Ulm sicherten. Vor allem der 2,12-Mann Bretzel konnte sich immer wieder durchsetzen. Dabei profitierte er auch von guten Pässen seiner Mitspieler. Bretzel war mit 21 Punkten am Ende bester Ulmer Schütze.