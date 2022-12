Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat das Derby gegen ratiopharm Ulm hauchdünn geworden. Am Dienstagabend hieß es am Ende 87 zu 84.

Das Spiel in der Ludwigsburger Arena beginnt mit Vollgas-Basketball. Beide Mannschaften gönnen dem Gegner keine Verschnaufpause. Ludwigsburg kommt besser in die Partie. Aber Ulm hält dagegen und geht Mitte des ersten Viertels erstmals in Führung. Ludwigsburg wirkt bei hohem Tempo manchmal etwas zu hektisch, hält sich aber mit guter Rebound-Arbeit an beiden Brettern im Spiel. Ulm führt knapp nach zehn Minuten (25:22)

Gang zurück im zweiten Viertel

Im zweiten Viertel können beide Teams das hohe Niveau des ersten Durchgangs nicht halten. Die Trefferquoten werden schwächer, es gibt Ballverluste auf beiden Seiten. Ulm nimmt Auszeiten. Trainer Anton Gavel dürfte in der Phase des Spiels vor allem die Defensive seiner Mannschaft nicht gefallen haben. Die Auszeit gibt es Ende des Viertels auch für Ludwigsburg. Lautstark fordert Trainer Josh King mehr Intensität von seiner Mannschaft. Mit einer knappen Führung geht Ludwigsburg in die Pause (43:42).

Wilder Basketball nach der Pause

Beide Mannschaften machen auch zu Beginn der zweiten Hälfte viele Fehler. Im Verlauf des dritten Viertels werden die Ulmer Fans in der Ludwigsburger Arena lauter. Doch den herausgespielten Vorsprung verspielt die Ulmer Mannschaft mit unerklärlichen Fehlern bis zum Ende des dritten Viertels. Unentschieden steht es vor den letzten zehn Minuten (63:63).

Krimi bis zum Schluss

Ulm gelingt in den ersten zweieinhalb Minuten des letzten Viertels kein Punkt. Ludwigsburg nutzt das eiskalt aus und erspielt sich einen 9-Punkte-Vorsprung. Entschieden ist das Derby damit aber noch nicht. Bis zur Schlussminute kämpfen sich die Ulmer bis auf ein Pünktchen heran. Dann folgen Gastgeschenke aus Ulm. Erst verliert Nunez den Ball im Spielaufbau, kurz danach gibt ihn Christen leichtfertig her. Ulm hat in der letzten Sekunde des Spiels die Chance zum Ausgleich, doch der Dreier von Paul verfehlt knapp das Ziel. Ludwigsburg gewinnt das Derby gegen Ulm mit 87 zu 84.