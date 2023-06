Erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte - Ulm im Partyrausch

Champagner-Fontänen und Konfetti-Regen in Orange: Fans und Spieler von ratiopharm Ulm haben Freitagnacht den Titelgewinn bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Und am Samstag ging die Party weiter.

Sendung am Sa. , 17.6.2023 12:00 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg