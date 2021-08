Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat Cristiano Felício vom ehemaligen NBA-Champion Chicago Bulls verpflichtet. Jetzt heißt es BBL statt NBA - und das aus guten Gründen.

Der Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat den Brasilianer Cristiano Felício vom ehemaligen NBA-Champion Chicago Bulls verpflichtet. Der 29 Jahre alte Center kommt mit der Erfahrung von 258 Spielen in der besten Liga der Welt nach Ulm, wie der Club am Montag mitteilte. "Dies ist wirklich eine ungewöhnliche Verpflichtung", sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath zu dem Transfer-Coup. "Trotz Angeboten aus starken europäischen Ligen hat er schnell deutlich gemacht, dass er sehr gerne in Ulm spielen möchte." Felício hatte die vergangenen sechs Spielzeiten in Chicago unter Vertrag gestanden. In Ulm erhält er einen Einjahresvertrag.

Nach dem Abgang von Center Dylan Osetkowski nach Frankreich sahen die Ulmer bedarf auf der Position. Felício gilt als ein ein rebound- und defensivstarker Center, der "ordentlich unter den Körben aufräumt", so Leibenath. Der jungen Ulmer Mannschaft soll er mit seiner Erfahrung Stabilität verleihen.

Cristiano Felício: zu teurer Bankdrücker für Chicago

Der 2,11-Meter-Mann wechsete 2015 aus Brasilien nach Chicago. Nach einer starken zweiten Saison wurde er dort zu einem der Top-Verdiener: 32 Millionen US-Dollar (ca. 27,3 Millionen Euro) ließen sich die Bulls seine Dienste für vier weitere Jahre kosten. Er machte in den beiden folgenden Spielrunden durchschnittlich 57 Spiele pro Saison. In den letzten zwei Spielzeiten stand er nur noch 22- und 18-mal auf dem Court und das nie von Beginn an. Der neue Bulls-Trainer Billy Donovan setzte nicht mehr auf ihn.



In der NBA steht den Vereinen nur ein gedeckelter Betrag für Spielergehälter zur Verfügung. Je mehr Geld ein Spieler verdient, umso weniger bleibt für andere. Teure Bankdrücker mit langen Verträgen – wie Felício – belasten dieses begrenzte Budget also sehr.

Win-Win-Win-Situation für Ulm, Chicago und Felício

"Unser Glück ist, dass er schon so viel verdient hat und gar nicht mehr so viel benötigt", sagt Thorsten Leibenath im SWR-Interview. Darum habe das Gehalt bei den Vertragsverhandlungen eine untergeordnete Rolle gespielt. Ansonsten hätte Ulm diesen Coup nicht realisieren können. "Er ist ambitioniert und möchte nicht mehr Reservist sein", sagt Leibenath. "Er sucht eine Plattform, bei der er sich für den europäischen Markt empfehlen kann." Beides kann Euro-Cup-Teilnehmer Ulm dem Star bieten.

Die Chicago Bulls streichen einen teuren Spieler von der Gehaltliste, rathiopharm Ulm hat einen neuen Star und Cristiano Felício eine neue Bühne.

Ein Hauch NBA weht durch Ulm

Wie viele Profisportler in den USA setzt auch Cristiano Felício ein klares Zeichen gegen Rassismus. Das Kontaktbild seines Instagram-Accounts: die schwarze Faust, dazu der Schriftzug "Black lives matter". In einem Post verabschiedete er sich von den Chicago-Fans und dankte seinen Wegbegleitern vom Trainer bis zum Mannschaftskoch.

Den Tipp, dass sich eine Verpflichtung in Ulm lohnen könnte, könnten ihm die beiden Ex-Ulmer Daniel Theis und Jovante Green gegeben haben. Mit beiden spielte der Brasilianer zuletzt in Chicago zusammen.

Ob Cristiano Felício rechtzeitig zum Trainingsauftakt nächste Woche einfliegen kann, ist ungewiss. Noch wartet der Brasilianer auf sein Visum. Sicher ist: Er bringt eine große Portion NBA-Glamour mit nach Ulm.