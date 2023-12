Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sein letztes Spiel des Jahres gewonnen. Der Deutsche Meister siegte beim Mitteldeutschen BC am Freitagabend klar mit 107 zu 75.

Nach zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen war ratiopharm Ulm im letzten Spiel des Jahres gefordert. Und die Mannschaft von Trainer Anton Gavel setzte beim MBC ein echtes Ausrufezeichen.

Ratiopharm Ulm startet mit Vollgas

Ulm beginnt das Spiel mit Vollgas-Basketball. Dreier von Klepeisz und Jallow, spektakuläre Körbe von Jallow und Williams. Weißenfels kann da nur kurz mithalten. Schon nach sechs Minuten ist die Ulmer Führung zweistellig (9:20). Der Ulmer Start in die Partie ist nahezu perfekt. Und weil sich auch die Spieler von der Bank, wie Herkenhoff, Dadiet oder Jensen gut einfügen, führt der Deutsche Meister nach dem ersten Viertel verdient mit 33 zu 19.

John Bryant (rechts) im Duell mit Philipp Herkenhoff. Der Ex-Ulmer konnte nur wenig Akzente setzen. Philipp Herkenhoff kam von der Bank und machte vor allem in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel. IMAGO Imago

Big John Bryant punktet - für den MBC

Ein Ex-Ulmer macht zu Beginn des zweiten Viertels kurz auf sich aufmerksam. John Bryant, einst in Diensten bei ratiopharm Ulm, blockt hinten und trifft für Weißenfels vorne. Auf der anderen Seite ist es Philipp Herkenhoff, der aufdreht. Die ersten sechs seiner Würfe fallen in den Korb. Herkenhoff ist der Top-Shooter für die Ulmer in der ersten Hälfte (14 Punkte). Insgesamt ist es eine erste Halbzeit für Ulm zum mit der Zunge schnalzen. Das Habzeitergebnis von 39 zu 60 spiegelt die Ulmer Dominanz wieder. "Offensiv machen wir einen guten Job", sagt Herkenhoff in der Halbzeit-Interview beim Fernsehsender DYN.

MBC kommt näher

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist Ulm nicht mehr ganz so überlegen. Anton Gavel nimmt die Auszeit. Vor allem defensiv steht seine Mannschaft nicht mehr so kompakt. Vorne fallen die Körbe auch nicht mehr so leicht. Und wieder ist John Bryant da. Mit 36 Jahren bekommt er nicht mehr ganz so viele Spielminuten. Die wenigen, die er auf dem Feld steht, setzt er immer wieder kleine Nadelstiche. Weißenfels gelingt es im dritten Viertel, deutlich zu verkürzen. Der Ulmer Vorsprung bleibt aber zweistellig (60:75).

Ulm dominiert wieder im letzten Durchgang

Im letzten Viertel lässt die Qualität auf beiden Seiten etwas nach. Die Treffer-Quoten werden schlechter, es häufen sich die Ballverluste. Ulm hält die Gastgeber auf Distanz. Juan Nunez im Zusammenspiel mit Trevion Williams sorgt im letzten Durchgang für die Highlights. Williams ist auch mit 22 Punkten der Topscorer für Ulm. Ungefährdet holt sich der Deutsche Meister den zehnten Sieg im dreizehnten Spiel der Saison. Für ratiopharm Ulm geht es in der Bundesliga bereits am kommenden Dienstag weiter, mit einem Heimspiel gegen Braunschweig.