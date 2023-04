Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat das Heimspiel gegen Oldenburg mit 97 zu 84 gewonnen. Damit hat die Mannschaft weiterhin gute Chancen im Kampf um die Playoffs.

Der Heimsieg gegen den Tabellenvierten war ein echter Kraftakt. Nach einem desolaten ersten Viertel erinnerten sich die Ulmer offenbar an ihr eigenes Motto: Auf geht`s Ulmer, kämpfen und siegen.

Ganz schwacher Ulmer Start

In der Neu-Ulmer Arena ist es Tradition, dass die Fans zu Beginn des Spiels so lange stehen bleiben, bis ratiopharm Ulm die ersten Punkte macht. Im Spiel gegen Oldenburg müssen die Zuschauer an diesem Abend außergewöhnlich lange stehen bleiben: Erst nach zwei Minuten und 47 Sekunden netzt Tomy Klepeisz zwei Freiwürfe ein. Bis dahin zeigen beide Mannschaften kein gutes Spiel. Die Trefferquoten sind unterirdisch. Mitte des ersten Viertels nimmt das Spiel Fahrt auf, allerdings nur auf Oldenburger Seite. Ulm wirkt im Abschluss völlig verunsichert und geht einstellig aus dem ersten Viertel (9:23).

Gehörte zu den Topscorern seiner Mannschaft: Karim Jallow (rechts) IMAGO Imago

Blitzstart im zweiten Viertel

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs wird es richtig laut in der Arena. In nur 27 (!) Sekunden macht Ulm sieben Punkte. Mit einem 9:0 Lauf bringt sich ratiopharm Ulm zurück ins Spiel. Das Team zwingt jetzt auch Oldenburg immer mal wieder zu schwierigen Würfen. Einige Schiedsrichter-Entscheidungen fallen in dieser Phase des Spiels zu Gunsten von Oldenburg aus. Dadurch lässt sich Ulm aus dem Rhythmus bringen. Nach dem schwachen Auftritt im ersten Durchgang ist die Moral der Mannschaft aber intakt. Die Oldenburger Führung zur Pausen-Sirene ist knapp (36:38).

Starker Beginn in die zweite Halbzeit

Im dritten Viertel ist Ulm von Beginn an hellwach, im Gegensatz zum Start ins Spiel. Schon nach neun Sekunden fällt der Dreier von Klepeisz, Caboclo versenkt kurze Zeit später seinen Wurf von jenseits der Dreier-Linie. Und am Drei-Punkte-Wettbewerb findet auch dos Santos Gefallen. Der kleine Brasilianer liefert gleich den Doppelpack. Wie aus dem Nichts liegt Ulm nach fünf Minuten mit zehn Zählern vorne (54:44). Die Gäste kämpfen in dieser Phase um jeden Punkt. Ulm ist im flow und im dritten Viertel das eindeutig bessere Team. Dank der Dreier (weitere durch dos Santos und Klepeisz) geht Ulm mit einer klaren Führung in den letzten Abschnitt, auch wenn Russell für Oldenburg noch mit der Sirene den Dreier versenkt (68:59).

"Auf geht`s Ulmer, kämpfen und siegen"

Der Vorsprung schmilzt im letzten Viertel schnell. Oldenburg macht es besser. Ulm lässt Punkte im Spiel und auch an der Freiwurflinie liegen. Ein unsportliches Foul an Robin Christen haucht ratiopharm Ulm fünf Minuten vor dem Ende aber wieder Leben ein. Wieder einmal beweisen frenetisch jubelnde Fans in der Neu-Ulmer Arena, dass sie der Mannschaft helfen können, Spiele zu gewinnen. Getragen vom Publikum sichert sich Ulm in den letzten Minuten gegen starke Oldenburger den Sieg und sammelt damit wichtige Zähler im Kampf um die Playoffs.