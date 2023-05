Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm bleibt im Rennen um die Playoffs. Für den 128 zu 122 Sieg gegen den MBC aus Weißenfels benötigte Ulm allerdings zwei Verlängerungen.

Was für ein Krimi in der Neu-Ulmer Arena! Ratiopharm Ulm gewann am Dienstagabend in der Bundesliga das Nachholspiel gegen den MBC aus Weißenfels mit 128 zu 122. Dabei ging es gleich zweimal in die Overtime. Die Mannschaft kann sich am Freitag mit einem Sieg gegen Rostock die Playoffs sichern.

31 Punkte im ersten Viertel

Ulm startet gut ins Spiel. Beim 8:0-Lauf zum Auftakt gelingt offensiv fast alles. Auf der anderen Seite werfen die Gäste die ersten Würfe erstmal daneben. Bei der 11:2- Führung für Ulm hat MBC-Trainer Ingo Freyer genug gesehen. Er nimmt die erste Auszeit. Die verpufft jedoch, weil Ulm weiter offene Würfe verwandelt. Der erste Durchgang ist eine klare Angelegenheit für Ulm. 31 zu 21 heißt es nach zehn Minuten für ratiopharm Ulm.

Ulmer Würfe fallen nicht mehr so leicht

Die ersten Minuten im zweiten Viertel gehören den Gästen. Bei denen trifft ausgerechnet einer, der mal das Ulmer Trikot getragen hat: John Bryant. Der Center, der aus seiner Zeit aus Ulm ein Tattoo des Ulmer Münsters auf dem Körper trägt, sorgt dafür, dass seine Mannschaft etwas näher kommt. Vor allem Karim Jallow ist es auf Ulmer Seite zu verdanken, dass Weißenfels auf Distanz bleibt. Insgesamt ist die Wurfausbeute der Ulmer im zweiten Durchgang aber schwächer. Der MBC kommt etwas näher, die Halbzeit-Sirene ertönt beim 55 zu 48.

Ulmer Energie nur ein Strohfeuer

Ulm kommt mit viel Energie aus der Kabine. Defensiv spürt man die Halbzeit-Ansage von Trainer Anton Gavel. Weißenfels bekommt keine leichten Würfe mehr, macht in den ersten zwei Spielminuten keine Punkte. Karim Jallow bleibt der "Energizer" im Ulmer Spiel. Doch Basketball ist häufig ein Spiel von Läufen. Der nächste MBC-Lauf lässt nicht lange auf sich warten. Acht Weißenfelser Punkte am Stück zwingen Gavel zur ersten Auszeit in der zweiten Hälfte. Das Spiel ändert sich dadurch kaum. Die Gäste kommen näher, die Neu-Ulmer Arena wird unruhig. Erste Pfiffe sind zu hören. Ulm fehlt in dieser Phase des Spiels der Leader. Der MBC nutzt das gnadenlos aus und dreht das Match bis zum Ende des dritten Viertels (71:75).

Wenig Klasse, viel Spannung

Im letzten Durchgang versucht Yago dos Santos zu übernehmen. Vom Ulmer Spielmacher war bis hierher noch nicht viel zu sehen, jetzt findet er mit seinen Pässen die Mitspieler, die seine Assists auch verwerten. Aber der MBC, der noch gegen den Abstieg kämpft, ist längst im Spiel und wittert die Chance zur Überraschung. Gut zwei Minuten vor dem Ende ist die Partie zwar immer noch nicht hochklassig, dafür unglaublich spannend (90:91).

Dramatische Schluss-Sekunden

21 Sekunden vor dem Ende des Viertels stopft Bruno Caboclo für ratiopharm Ulm den Ball zum 96 zu 96 in den Korb. 3,5 Sekunden vor dem Ende verwandelt ausgerechnet John Bryant seine beiden Freiwürfe. Bruno Caboclo bekommt 1,7 Sekunden vor Schluss zwei weitere Freiwürfe. Und die Nerven des Centers halten: Ausgleich! 98 zu 98. Es kommt zur Verlängerung.

Erste Overtime

Ulm zieht in der Verlängerung zunächst weg. Doch Weißenfels kommt wieder zurück. In der Arena hält es schon lange niemand mehr auf dem Sitz. Ulm hat die Chance zum Sieg, der Dreier von Thomy Klepeisz springt allerdings mit der Sirene nur an den Ring (111:111) Zweite Verlängerung!

Ulm nutzt auch in der zweiten Verlängerung die schnelle Führung nichts. Der MBC wehrt sich weiter tapfer. Das Spiel hat eigentlich keinen Verlierer verdient. 22 Sekunden vor dem Ende führt Ulm mit drei Zählern. Der MBC hat den Ball. Clyburns Dreier wird von Caboclo geblockt, im Gegenzug trifft Klepeisz einen seiner beiden Freiwürfe. 12 Sekunden noch auf der Uhr. 2,3 Sekunden vor Schluss stopft Caboclo den Ball in den Korb und macht den Deckel drauf, auf ein am Ende packendes Basketballspiel. Bester Ulmer Schütze an diesem Abend war Karim Jallow mit 36 Punkten.