Holpriger Ulmer Heimsieg gegen Bamberg

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sich im letzten Heimspiel vor den Playoffs zu einem Sieg gezittert. Damit wahren die Ulmer die Chance, die Hauptrunde als Erster zu beenden.

Drei starke Viertel - ein ganz schwaches. Der 92:77-Heimsieg von ratiopharm Ulm gegen die Bamberg Baskets war ein Wechselbad der Fan-Gefühle.

Ulm von Anfang an besser

Es geht an diesem Abend in der Neu-Ulmer Arena um nicht viel. Das sieht man von Beginn an. Auf Ulmer Seite will sich kein Spieler vor den Playoffs verletzen. Bamberg kann die Endrunde als Drittletzter nicht mehr erreichen. Dass Ulm weit oben und Bamberg weit unten in der Tabelle stehen, zeigt die Anzeigetafel schon nach dem ersten Viertel (27:16).

Wenige Highlights, viele Ulmer Körbe

Auch im zweiten Viertel fallen die Körbe für Ulm leichter. Bamberg wirkt in vielen Szenen hilflos. Dass der Club schon neunmal die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat, spiegelt sich an diesem Abend nicht wieder. Auf der anderen Seite sieht das Spiel für die Mannschaft von Trainer Ty Harrelson wie ein Warmlaufen für die Playoffs aus. Ulm hat nach 16 Spielminuten schon die 50 Punkte erreicht. Warum sich Bambergs Trainer Anton Gavel trotz eines 20-Punkte-Rückstands ein Technisches Foul fürs Meckern abholt, bleibt sein Geheimnis. Ulm führt zur Pause mit 53:37.

Gavel ärgert den Ex-Club

Der neue Papst kommt aus Amerika. Im Umlauf der Arena macht diese Nachricht in der Halbzeit unter den Fans schnell die Runde. Wie Anfangs erwähnt - es geht nicht um viel in diesem Basketballspiel.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verteidigt Bamberg etwas intensiver - und trifft besser. Der Ulmer Vorsprung wird kleiner. Ein gutes Basketballspiel ist es nicht. Während Ty Harrelson Fehler seines Teams mit einem Lächeln quittiert, peitscht Anton Gavel seine Mannschaft immer wieder nach vorne. Der Ulmer Meister-Trainer aus dem Jahr 2023 würde sein Ex-Team zu gerne mit einem Auswärtssieg ärgern. Fünf Punkte Vorsprung hat Ulm nur noch vor den letzten zehn Minuten.

Die Fans, der Coach und Marcio Santos

Nach drei Spielminuten im letzten Viertel ist Bamberg auf Augenhöhe (72:72). Jetzt geht es doch noch um etwas in diesem Spiel. Es sind die Fans und eine mittlerweile wieder ernste Miene von Ty Harrelson, die diese Partie am Ende für die Heimmannschaft entscheiden. Hinzu kommt Marcio Santos - seine Dreier in den letzten Minuten feiern die Fans frenetisch.

Am Sonntag bestreitet Ulm das letzte Hauptrundenspiel in Hamburg. Mit dem Sieg gegen Bamberg wahren die Ulmer die Chance, noch als Tabellenerster in die Playoffs zu gehen. Am Samstag nächster Woche beginnt die Endrunde für ratiopharm Ulm mit einem Heimspiel. Der Gegner steht noch nicht fest.