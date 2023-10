Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat am dritten Spieltag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Der Deutsche Meister besiegte Alba Berlin mit 100 zu 88.

Alba Berlin kam eigentlich in die Neu-Ulmer Arena, um sich für das Viertelfinal-Aus in der letzten Saison zu revanchieren. Doch daraus wurde nichts. Ulm gewann am Ende ein hochklassiges Spiel mit 100 zu 88.

Besserer Start für Alba

Ehre, wem Ehre gebührt. Weltmeister Johannes Thiemann macht für Alba die ersten Punkte des Spiels. In der Anfangsphase wirkt sein Team etwas wacher und konzentrierter. Nach den ersten fünf Minuten ist die Partie dennoch ausgeglichen (8:9). Vor allem die Abwehrleistung dürfte Ulms Trainer Anton Gavel bis dahin nicht gefallen haben. Folgerichtig nimmt er die erste Auszeit. Stabiler wird die Defensive des Deutschen Meisters aber dadurch zunächst nicht. Alba setzt sich bis zum Ende des ersten Viertels leicht ab. Die Gäste führen mit 27 zu 20.

Zeigten in der Neu-Ulmer Arena ein spannendes Spiel: ratiopharm Ulm und Alba Berlin. IMAGO ratiopharm Ulm - Alba Berlin

Partie nimmt Fahrt auf

Sieht im ersten Viertel noch vieles nach Zufall aus, wird das Spiel im zweiten Viertel hochklassiger. Vor allem auf Berliner Seite fallen die Körbe teils spektakulär. Ulm hat in erster Linie Mühe mit den Berliner Scharfschützen. Allen voran Jonas Mattisseck, mit vier Treffern bei vier Dreier-Versuchen tut er Ulm richtig weh. Ende des zweiten Viertels spielt Ulm nicht nur gegen den Serienmeister sondern auch gegen die Schiedsrichter. Erst holen sich die Ulmer ein technisches, dann ein unsportliches Foul ab. Jetzt ist Feuer in der Arena. Die zwischenzeitliche zweistellige Führung für Alba schrumpft bis zur Pause (49:52).

Trotz Schiedsrichter-Trouble Hochspannung

Es sind auch zu Beginn der zweiten Halbzeit diskutierbare Schiedsrichter-Entscheidungen, die Unruhe ins Spiel bringen. Die Halle kocht erneut nach einem unsportlichen Foul gegen Williams. Ulm kann den Ärger mit den Schiedsrichtern aber in Energie auf dem Parkett umwandeln. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe, in dem der Deutsche Meister den Gästen aber immer hinterherläuft. Knapp zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels fühlt es sich in der Arena wieder wie in den Playoffs der letzten Saison an. Auf den Sitzen hält es niemand mehr. Es herrscht Hochspannung vor dem letzten Viertel (68:68).

Ulm startet besser in die zweite Halbzeit

Pacome Dadiet aus der Ecke für drei Punkte. Der Ulmer Start in Durchgang vier ist spektakulär. Alba hat in dieser Phase Pech, einige Würfe schauen schon in den Ulmer Korb, springen dann aber wieder heraus. Die Mannschaft aus der Hauptstadt wirkt jetzt etwas müde. Kein Wunder, erst vor zwei Tagen hat Alba in der Euroleague bei Bayern München gespielt. Vielleicht ist es aber auch nur das Durchatmen vor dem Showdown.

Das bessere Ende für den Meister

Gut vier Minuten vor dem Ende steht es 80 zu 80. Ein Sieger ist noch immer nicht in Sicht. Es ist schließlich Karim Jallow, der Alba den Zahn zieht. Zwei Mal klaut er Berlin den Ball. Dem Serienmeister fehlt am Ende die Kraft, die Revanche für das Aus im letztjährigen Viertelfinale misslingt. Ratiopharm Ulm gewinnt ein packendes Spiel gegen Alba Berlin mit 100 zu 88.