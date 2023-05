Ratiopharm Ulm braucht nur noch einen Sieg zum Finale

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm haben ihren beeindruckenden Playoff-Lauf fortgesetzt und auch das zweite Spiel gegen Bayern München gewonnen.

Ulm startete mit sehr viel Tempo in die Partie und setzte die Bayern von Beginn an unter Druck. Vor allem in der Defensive spielte das Team von Trainer Anton Gavel sehr aggressiv und stellte die Münchner Angreifer immer wieder vor unlösbare Aufgaben. In der Offensive war Ulm - wie schon im ersten Spiel - mit ihren dynamischen Pick-and-Roll-Angriffen erfolgreich und gewann das erste Viertel souverän mit 27:20.

Ulm machte es noch einmal spannend

Allerdings hatte sich bereits gegen Ende des ersten Viertels angedeutet, dass die Bayern immer besser ins Spiel finden. Zudem machten sich die Ulmer mit immer mehr Fehlern in der Offensive das Leben in dieser Phase selbst schwer. So ließ Ulm die Bayern wieder herankommen. Dank Thomas Klepeisz' spektakulären Buzzers-Beater von der Mittellinie führten die Ulmer zur Halbzeit mit 44:39.

In die zweite Halbzeit startete Ulm ähnlich furios, wie in die erste. Zu diesem Zeitpunkt war auch die Konzentration wieder da. Besonders Yago Mateus dos Santos (21 Punkte) und Juan Nunez avancierten erneut zu den Leistungsträgern. Ulm ging mit 71:56 ins letzte Viertel. Münchens Trainer Andrea Trinchieri reagierte und setzte auf aggressives Pressing tief in der Ulmer Hälfte. Ulm geriet tatsächlich nochmal ins Straucheln. Doch die Drangphase kam zu spät und Ulm zitterte sich zu einem 93:88 und braucht nur noch einen Sieg fürs Finale.