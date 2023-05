Starke Ulmer besiegen Bayern im ersten Spiel

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm haben das erste Halbfinal-Spiel der BBL-Playoffs gewonnen. Vor allem Juan Nunez lief gegen Bayern München zur Hochform auf.

Topscorer im ersten Halbfinale war ein 18-Jähriger: Juan Nunez. Der Pointguard von Ratiopharm Ulm steuerte 19 Punkte zum 87:69-Auswärtsieg der BBL-Playoffs gegen Bayern München bei. Damit haben die Ulmer, die im Viertelfinale überraschend den Hauptrunden-Zweiten Alba Berlin aus den Playoffs geworfen haben, beim Tabellendritten die Grundlage für die nächste Überraschung geschaffen.

Dabei entwickelte sich zunächst ein Spiel auf Augenhöhe: Nach dem ersten Viertel lag Ulm mit zwei Punkten hinten, zur Halbzeit mit einem vorne. Erst im letzten Viertel konnte sich das Team von Trainer Anton Gavel absetzen und in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung gehen. Neben Nunez ragten auch Yago dos Santos (18 Punkte) und Bruno Caboclo (17 Punkte/12 Rebounds) heraus. Die zweite Begegnung findet am Dienstag (20:30 Uhr) erneut in München statt.