Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath: "Jetzt wollen wir das Finale auch gewinnen"

Die Basketballer aus Ulm haben die Finalserie gegen den FC Bayern ausgeglichen. Vor dem dritten Duell spricht Sportdirektor Thorsten Leibenath mit SWR Sport über das anstehende "Zoffspiel" und den Traum von der Meisterschaft.

SWR Sport: Zwei von maximal fünf Spielen sind durch. Wie sieht es mit Ihrem Nervenkostüm aus?

Thorsten Leibenath: Mein Nervenkostüm ist immer noch gut angespannt. Auch wenn man einen Sieg holt, wie am letzten Mittwoch. Das führt aber nicht dazu, dass man heute entspannter in die Partie geht. Wir haben uns zurück in diese Serie gekämpft und jetzt wollen wir natürlich mehr.

Wie viel Genugtuung verspürt man nach so einem Sieg?

Es geht weniger um Genugtuung. Wir wollen einfach den Münchnern einen harten Fight bieten, wir wollen das Finale auch gewinnen. Das ist ja selbstredend. Deswegen war es auch ganz wichtig, dass wir zu Hause gewinnen, wo wir sehr stark sind. Ich glaube, dass wir auch in München (Samstag, 20:00 Uhr) eine ähnliche Leistung abrufen können.

War der Heimvorteil ein entscheidender Faktor im zweiten Spiel?

Ich weiß nicht, ob er entscheidend war, aber es war auf jeden Fall ein großer Faktor. Die Atmosphäre war wirklich unglaublich, die Fans haben uns derartig gepusht. In solch einer Atmosphäre zu spielen macht Kräfte frei - und das hat man auch gesehen. Gerade als wir im dritten Viertel den Lauf hatten, hat das unserem Spiel gut getan, dass wir so gepusht wurden. Und irgendwann wird es ein Automatismus, dass die guten Aktionen aufeinander folgen.

Am Dienstag wird es mindestens noch ein viertes Spiel in Ulm geben. Sie haben schon nach dem Halbfinale gegen Würzburg gesagt, dass diese Serie die intensivste war, die sie als früherer Trainer und jetzt als Sportdirektor erleben. Warum ist das so?

Ich habe das über die Serie gegen Würzburg gesagt, die war brutal intensiv. Die Würzburger haben uns körperlich alles abverlangt. Wenn ich da jetzt die Verbindung zur Serie gegen München machen darf: Wir haben es im ersten Spiel nicht geschafft, auf dieses Intensitätsniveau zu kommen wie im Halbfinale. Das ist uns zum Glück im zweiten Spiel gelungen. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf diesem Intensitätsniveau. Und das brauchen wir auch. München hat vom Personal her einfach die bessere Mannschaft. Das heißt, wir müssen von der Intensität, vom Einsatz, von der Leidenschaft ganz klar über den Münchnern agieren. Sonst wird es schwer, einen Sieg einzufahren.

Durch den Sieg am Mittwoch wird es am Dienstag auf jeden Fall zum "Zoffspiel“ am Dienstag kommen. Warum hat dieser Termin so eine Brisanz bekommen?

Wir hätten dieses Spiel gerne zu einem früheren Zeitpunkt angesetzt. Weil es zu Terminkollisionen kommt. Zwei unserer Spieler sind für den NBA-Draft angemeldet, der am 25. Juni stattfindet. Durch die Kollision ist nicht klar, ob die beiden das Spiel spielen können oder nicht.

Gibt es denn da mittlerweile einen neuen Stand der Dinge? Es geht um die Top-Talente Noa Essengue und Ben Saraf, die vermutlich fehlen werden. Gibt es denn da eine neue Entwicklung? Sind die Jungs am Dienstag dabei oder in New York, wo der Draft stattfindet?

Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht sagen. Das wird sich möglicherweise auch erst ganz kurzfristig klären. Was klar ist: Wir lassen den Spielern bei der Entscheidung komplett freie Hand. Für beide sind es ganz wichtige, einschneidende Momente in ihrer Karriere. Wir möchten nicht in ihrer Haut stecken, das entscheiden zu müssen. Die dürfen das komplett für sich selbst entscheiden.

Beim Draft gibt es Bilder, die einer Oscarverleihung gleichen. Für die Spieler selbst ist es ein Karrierehöhepunkt, weil da ja auch ein Kindheitstraum in Erfüllung geht. Wie sehen denn die beiden betroffenen Jungs das Thema?

Wir sprechen miteinander, sagen aber gleichzeitig: ‚Lass uns möglichst wenig über Thema reden.‘ Gleichzeitig ist die vorherrschende Aufgabe, die Finalspiele vorzubereiten. Und das dritte Spiel ist eine ganz entscheidende Partie in dieser Serie. Wir versuchen, alle anderen Themen erstmal außen vor zu halten. Aber natürlich sind wir auch in Kontakt mit ihren Agenten, die das im Hintergrund managen.

Ist das denn nicht ein riesiges Dilemma für die Jungs? Die sind 18 und 19 Jahre alt. Wie kann man in dem Alter mit dem Druck der Entscheidung umgehen?

Das ist genau unser Punkt, den wir machen. Wir finden es nicht fair, dass die Jungs mit diesem Dilemma alleine gelassen werden. Wir hätten es lieber gesehen, dass eine Entscheidung in ihrem Sinne getroffen und Spiele vorverlegt worden wären. Aber jetzt ist es nun mal so, wie es ist. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Aber gleichzeitig ist es auch unheimlich lehrreich, wenn man schon in jungen Jahren vor so einer großen Entscheidung steht. Das wird sicherlich auch prägen für das weitere Leben.

Zum Schluss nochmal rein sportlich. Wer hat mehr Druck, diese Meisterschaft gewinnen zu müssen: Ulm oder die Bayern?

Ich glaube, die Bayern. Ich denke sogar, dass sie mir da zustimmen würden. Wenn man in München Basketball spielt, geht man in die Saison und das auf der Hand liegende Ziel ist die Meisterschaft. So gehen wir nicht in eine Saison. Wir wollen natürlich oben mitspielen. Und wenn es eine richtig erfolgreiche Saison ist, möchten wir auch um den Titel mitspielen. Das ist uns jetzt gelungen. Jetzt machen wir uns natürlich auch den Druck, nicht als Zweiter aus dieser Serie zu gehen. Aber der größere Druck wird mit Sicherheit bei den Münchnern liegen.